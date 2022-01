Speciale Lotteria Italia: Emilia Romagna al quarto posto per la vendita dei biglietti

Il 6 gennaio l’estrazione dei biglietti vincenti: come funziona, dove acquistare i biglietti e come riscuotere i premi

ROMA – Il 6 gennaio torna l’appuntamento con la Lotteria Italia con l’abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus “Soliti ignoti – il ritorno”. Un gioco storico che ha attraversato l’Italia fin dagli anni ‘30 passando per epoche e momenti storici diversi mantenendo intatto il proprio fascino.

COME SI GIOCA – La Lotteria Italia, spiega agipronews, è un gioco a premi aperto a tutti coloro che sono maggiorenni. Per partecipare è sufficiente acquistare un biglietto, dal valore iniziale di 5 euro. I biglietti in vendita sono suddivisi in venti serie alfabetiche da 500.000 biglietti ciascuna, per un totale di 10 milioni di biglietti in commercio distribuiti in tutta Italia. Il primo premio ammonta a 5 milioni di euro mentre le vincite sono divise in tre diverse categorie con l’ammontare massimo delle vincite della seconda e della terza categoria che viene stabilito da una commissione apposita.

COME E DOVE ACQUISTARE IL BIGLIETTO – Per partecipare alla Lotteria Italia è necessario possedere un biglietto. L’acquisto può essere fatto fisicamente presso i rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, autogrill, ricevitorie) oppure online, seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale della Lotteria Italia. I biglietti, prosegue agipronews, possono essere acquistati presso qualsiasi rivenditore autorizzato: generalmente, si possono trovare nei tabacchi, nelle edicole, negli autogrill o nelle ricevitorie. Da un paio d’anni, poi, è possibile acquistare il tagliando anche online; basta seguire la procedura indicata sul sito della lotteria nazionale e selezionare la modalità di pagamento preferita. I biglietti possono essere acquistati fino a poche ore prima dell’estrazione e il costo, sia nella modalità online che presso i rivenditori, è sempre di 5 euro.

COME RISCUOTERE I PREMI – I vincitori della Lotteria Italia dovranno riscuotere il loro premio entro e non oltre 180 giorni dall’estrazione finale. L’elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il biglietto vincente per posta.

Lotteria Italia, boom di vendite per l’edizione 2021: 6,3 milioni di biglietti (+39,6%), volano gli Autogrill (+107%), calo per i tagliandi online

ROMA – Boom di vendite per l’edizione 2021 della Lotteria Italia, che fino al 31 dicembre registra 6,3 milioni di biglietti venduti e un aumento del 39,6% rispetto all’edizione 2020, quando i tagliandi staccati furono 4,5 milioni. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.

GLI ITALIANI TORNANO NEI NEGOZI DI QUARTIERE – Dopo la flessione del 2020 a causa delle limitazioni introdotte per il Covid, gli italiani sono tornati ad acquistare i biglietti nei negozi di quartiere, con vendite che superano i 4,3 milioni tra bar e tabacchi, un milione in più rispetto al 2020: secondo i dati raccolti da Agipronews, oltre 943mila tagliandi sono stati staccati nei bar (+47,7%), mentre nelle tabaccherie sono stati venduti 3,3 milioni di biglietti (+24,5%).

LOMBARDIA PROTAGONISTA – Finora, la Lombardia domina la classifica delle regioni in cui è stato staccato il maggior numero di biglietti, circa un milione. La percentuale supera il 29%, considerando il dato “aggregato” delle vendite in Autogrill, che per il momento viene “riversato” interamente alla Lombardia, dove la società ha la sua sede. Bene anche il Lazio con il 12%, poi la Campania che sfiora il 9% e l’Emilia-Romagna che supera il 7%. Oltre il 6% Piemonte e Toscana, poi Veneto e Sicilia oltrepassano il 5%.

VOLANO GLI AUTOGRILL, CALO PER L’ONLINE – Grazie alla ripresa degli spostamenti in tutta Italia, senza limitazioni ai viaggi, raddoppiano anche le vendite in Autogrill, storica “tappa” fortunata per la Lotteria: al 31 dicembre, sono oltre 750mila i biglietti staccati contro i 362mila tagliandi dello scorso anno (+107%). Per lo stesso motivo, invece, si registra un calo del 27% per la vendita dei tagliandi online, che nel 2020 aveva fatto segnare un vero e proprio boom con oltre 83mila biglietti virtuali: quest’anno si assestano a poco più di 60mila biglietti.