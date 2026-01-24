Favola al Teatro Piccolo, Forlì: il 25 gennaio “La Bella Addormentata?”

FORLÌ – Teatro Piccolo, Forlì

FAVOLE

Domenica 25 gennaio 2026 ore 16

PROSCENIO TEATRO

La Bella Addormentata?

liberamente tratto da La Bella Addormentata nel Bosco

nelle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault

con Roberto Rossetti e Simona Ripari

musiche di Marco Ferrara e Marco Pierini – testo e regia di Marco Renzi

Nuovo appuntamento, domenica 25 gennaio alle ore 16, con la rassegna dedicata alle Favole del Teatro Piccolo di Forlì. Ad andare in scena sarà la compagnia Proscenio Teatro con La Bella Addormentata?, liberamente tratto dalle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault di La Bella Addormentata nel bosco. Scritto e diretto da Marco Renzi, la pièce è interpretata da Roberto Rossetti e Simona Ripari.

Il Teatro per l’occasione è un Museo monotematico, dedicato alla raccolta di materiali e documenti inerenti il patrimonio delle favole e fiabe più conosciute di ogni tempo, c’è la sala di “Pinocchio”, quella de “Il Gatto con Gli Stivali”, di “Raperonzolo” e di tutte quelle storie che hanno riempito l’immaginario di intere generazioni di ragazzi in tutto il mondo. La Sala dove si effettua lo spettacolo e quella dedicata a “La Bella Addormentata nel Bosco”, all’ingresso il pubblico riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale, innanzi tutto si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che, da quando è stata ritrovata, sta ancora dormendo e non si sa per quanti anni ancora continuerà a farlo, tutti sono in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all’altro. Due addetti del Museo accolgono i visitatori (pubblico) e illustrano con professionalità e cortesia i preziosi reperti che sono conservati: la corona del Re, quella della Regina, le pietre del vecchio castello, una riproduzione fedele dello stesso, monili, abiti e ovviamente il pezzo forte della collezione, il regale letto dove la bella Principessa sta ancora dormendo in attesa di quel Principe che baciandola finalmente riuscirà a svegliarla dal suo centenario sonno. Il pubblico, che è diventato gruppo di visitatori, ha acquistato il biglietto “storia inclusa” e quindi, oltre alla spiegazione sui reperti, ha diritto al racconto della vicenda. Durante lo svolgersi della stessa la Principessa nel letto però si muove e questo darà origine ad una serie di situazioni tutte da vivere che, com’è noto, solo il Teatro sa regalare e che sarebbe davvero spiacevole rivelare in anticipo. Un gioco, un grande gioco in grado di coinvolgere tutti: pubblico, attori, sedie e teatro. Teatro d’attore e pupazzi con interazione con il pubblico

Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10/13 e 16/18).

Nel giorno di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 15.

Biglietti online su Vivaticket

Prezzi: 5 euro. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it