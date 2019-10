“Spaghetti al museo?” oggi a Forlì

FORLÌ – Sfida impertinente a colpi di spaghetto. Un gioco, una sfida ardita sabato 5 ottobre al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini dove economia circolare, storie, città resilienti e gioco nella pratica educativa si fondono nel Metamuseo girovago.

Spaghetti Challenge! una sfida ardita tra fantasiose costruzioni instabili con spaghetti! Archistar, Chef stellati Tv? No grazie! Al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini, via Sassi, 17 Forlì (FC), sabato 5 ottobre dalle 17.00, una attività di team building per famiglie e per tutti, in collaborazione con Viviforlì e La Guida dei Bambini, ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Come ogni sabato di questo mese, tardo pomeriggio, per curiosi e chiunque voglia mettersi in gioco sperimentiamo alcune esperienze ludiche per confrontarci con nuovi punti di vista sorseggiando il tè del visionario.

Il progetto Metamuseo girovago nella sua quinta performance è presentato da Fantariciclando, con il contributo della Regione Emilia-Romagna – Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013. Insieme a ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Progetto Quadreria in Pediatria, Action Line, LUnGi – Libera Università del Gioco, Tank – Sviluppo immagine, Centro Italiano Storytelling, la Guida dei Bambini, Puntodonna APS, Cosascuola Music Accademy. Con il contributo del Comune di Forlì e il patrocinio dell’Ausl Romagna.