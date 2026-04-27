Sostenibilità e lotta agli sprechi: il progetto “Mystery Box” sbarca al Puntadiferro

L’iniziativa si terrà nel centro commerciale di Forlì dal 28 aprile al 3 maggio

FORLÌ – Riutilizzo, sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi sono i concetti cardine alla base del progetto “Mystery Box”, un format legato al mondo dello shopping che unisce curiosità e attenzione al sociale, offrendo una seconda vita a prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi dell’e-commerce Amazon mai ritirati.

Dal 28 aprile al 3 maggio 2026 l’iniziativa farà tappa anche a Forlì con uno spazio dedicato di “Ama Discount” all’interno del Centro Commerciale Puntadiferro, realtà che negli anni si è distinta sempre più come “hub di comunità”, con eventi e iniziative all’insegna dell’inclusione e dell’aggregazione sociale.

Il funzionamento è semplice: nei giorni dell’evento i visitatori potranno recarsi nella galleria dello shopping center e scegliere il proprio pacco senza poterlo aprire e senza conoscerne il contenuto. Il valore è fissato in base al peso della scatola selezionata. Solo dopo l’acquisto sarà possibile decidere se portare via il pacco ancora sigillato oppure aprirlo sul momento per scoprire cosa contiene. All’interno delle mystery box possono trovarsi prodotti di vario genere: accessori per la casa, dispositivi elettronici, articoli tecnologici, cosmetici, capi di abbigliamento, orologi, videogiochi e molti altri oggetti. Il valore dei prodotti non è noto e non è possibile sapere in anticipo se sarà superiore o inferiore alla cifra pagata.

Al di là dell’aspetto ludico e dell’effetto sorpresa, l’iniziativa richiama un tema sempre più centrale nel settore del commercio online: la gestione dei resi. Ogni anno aumenta, infatti, il numero di prodotti restituiti dai consumatori. La facilità con cui oggi si può effettuare un reso – spesso con pochi passaggi – ha cambiato le abitudini di acquisto, portando molti utenti a comprare più articoli del necessario con l’intenzione di provarli e restituire quelli non desiderati. Per le aziende, tuttavia, gestire questi processi significa affrontare procedure complesse e costose: la merce deve essere ricevuta, verificata, eventualmente reimballata, reinserita nei sistemi logistici e rimessa in vendita. Lo stesso discorso vale per le rimanenze di magazzino. In alcuni casi, per ragioni economiche o organizzative, una parte di questi prodotti rischia di essere smaltita, con un conseguente impatto sull’ambiente.

Le mystery box si inseriscono quindi in una logica di economia circolare, offrendo una soluzione alternativa che consente di rimettere in circolo beni che altrimenti potrebbero rimanere inutilizzati o essere distrutti. In questo modo si contribuisce a ridurre gli sprechi e a valorizzare risorse già prodotte. L’acquisto “al buio” diventa così non solo un’esperienza originale e divertente, ma anche un piccolo gesto concreto virtuoso verso un modello di consumo più responsabile e attento alla sostenibilità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social del Centro Commerciale Puntadiferro e visitare il sito www.ccpuntadiferro.it