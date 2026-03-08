“Sorsi di Mare” a Riccione: il nuovo salone dei vini di Romagna dedicato alla Riviera

RICCIONE (RN) – Riccione si prepara a ospitare la prima edizione di “Sorsi di Mare”, il nuovo appuntamento professionale ideato dal Consorzio Vini di Romagna. L’evento, in programma il prossimo 9 marzo presso il Palazzo del Turismo, nasce per mettere in contatto l’eccellenza enologica del territorio con il mondo della ristorazione e dell’accoglienza turistica.

Un salone pensato per valorizzare i grandi bianchi, i rossi e i rosati Dop e Igp della Romagna, protagonisti ideali della stagione estiva. Sarà un’occasione di incontro diretto tra produttori e operatori del settore – hotel, ristoranti, enoteche, wine bar, catering e distributori – per scoprire le nuove annate e approfondire le potenzialità dei vitigni territoriali in vista della prossima stagione turistica.

Dal 1962 il Consorzio Vini di Romagna tutela e promuove le produzioni Dop e Igp del territorio, riunendo aziende vitivinicole, cantine cooperative ed imbottigliatori. Protagonista della crescita enologica romagnola, il consorzio opera per valorizzare la qualità dei vini e l’identità del proprio territorio, oggi riconosciuto ai massimi livelli nelle selezioni nazionali e internazionali.

L’evento “Sorsi di Mare” è organizzato dal Consorzio Vini di Romagna con il sostegno del Comune di Riccione, in collaborazione con Federalberghi Riccione, Fipe Confcommercio Rimini, LegaCoop Romagna, Agenzia Prima pagina e Ais Romagna.

Per informazioni:

https://www.consorziovinidiromagna.it/sorsi-di-mare-2026/