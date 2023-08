Solidarietà per il giovane militare Lorenzo Maggio con una rara forma di Leucemia

Al via una raccolta fondi per lui e la sua famiglia

PARMA – “Tutti noi militari l’abbiamo pensato almeno una volta nella vita perché noi, di difficoltà, ne abbiamo attraversate. Poi ad un certo punto, mentre vestiamo l’uniforme con tutto l’orgoglio di questo mondo, Lorenzo, un fratello, un amico, un collega, scopre quasi per sbaglio di essere affetto da una rara forma di Leucemia a soli 25 anni”.

Scrive così Luca Calabrese, collega e amico di Lorenzo dell’Esercito Italiano che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutarlo in questo momento difficile. La solidarietà intorno a Lorenzo, originario di Parma, attualmente ricoverato all’Ospedale maggiore di Parma, non si è fatta attendere e sono stati già donati oltre 12mila euro.

“Ci siamo detti, allora le “difficoltà” che abbiamo attraversato finora, non erano poi così insormontabili, come possiamo essere d’aiuto? Fortunatamente la scienza e la medicina hanno fatto passi da gigante, e tutti noi non possiamo che essere fiduciosi. Però volevamo fare qualcosa in più, come ad esempio dare una mano a Lorenzo, e alla sua famiglia, nell’affrontare le spese legate alla sua guarigione. Ed è per questo che chiediamo a tutti un aiuto. L’importante è ricordarsi che ogni contributo è utile alla causa, perché è la somma che fa il totale” conclude Luca.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/raccolta-fondi-per-aiutare-lorenzo-maggio