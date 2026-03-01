Sicurezza stradale, dal 2 marzo attivi i nuovi velox in viale Sabena

Nel 2025 in quel tratto si sono verificati 7 incidenti riconducibili alla velocità non adeguata

BOLOGNA – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la sicurezza stradale e il raggiungimento dell’obiettivo “mortalità zero”.

Dalle 00.01 di lunedì 2 marzo sarà attivato il controllo della velocità mediante velox in viale Sabena, con l’obiettivo di ridurre le infrazioni ai limiti della velocità che possono causare incidenti o aggravare l’esito.

Saranno attivate due postazioni fisse, una per ogni senso di marcia, nel tratto di viale Sabena compreso tra la rotatoria 35° Reggimento Fanteria Pistoia e la rotatoria Granatieri di Sardegna.

È il settimo e ultimo tratto stradale della città con la presenza di velox, autorizzato dalla Prefettura a dicembre 2025. Gli altri tratti, con velox già attivi, sono quelli di via Stalingrado e viale Panzacchi (installati nel 2016), viale Lenin, viale Cavina, viale Berti Pichat e viale Togliatti (attivi dal 2024).

In conformità alla normativa vigente sono stati installati i segnali di preavviso e di indicazione dei dispositivi fissi di “rilevamento elettronico della velocità” contraddistinti dal simbolo della Polizia Locale, nei due sensi di marcia e su entrambi i lati della semicarreggiata.

Per informare gli utenti della strada della presenza dei nuovi dispositivi e contenere il più possibile le sanzioni, a monte di tutte le postazioni sono stati inoltre installati:

pannelli che ricordano ai conducenti il limite di velocità di 50 km/h dotati di dispositivi lampeggianti e di display che visualizzano la scritta “rallenta”

segnali temporanei di preavviso di “rilevamento elettronico della velocità” con sfondo giallo che evidenzieranno ulteriormente e per un certo periodo di tempo la presenza dei dispositivi

rallentatori ottici e acustici.

Dall’indagine sulle strade emerge che nel 2025 viale Sabena, nel tratto dove saranno attivati i nuovi velox, è stato teatro di 7 incidenti riconducibili alla velocità non adeguata.

Le sanzioni per chi non rispetta il limite di velocità

I conducenti che non rispettano il limite di velocità violano l’articolo 142 del Codice della Strada. Questi i valori delle sanzioni previste:

da 1 a 10 km/h oltre il limite dei 50: 42 euro

da 11 a 40 km/h oltre il limite dei 50: 173 euro e 3 punti sulla patente

da 41 a 60 km/h oltre il limite 50: 543 euro, 6 punti e sospensione della patente

più di 60 chilometri oltre il limite: 845 euro, 10 punti e sospensione della patente

Tali sanzioni vengono applicate in caso di violazione commessa tra le 7 e le 22; se la violazione è commessa tra le 22.01 e le 6.59, il valore della sanzione viene incrementato del 30%.

Si precisa che i risultati ottenuti con la misurazione dei velox prevedono una tolleranza a favore del trasgressore pari a 5% con un minimo di 5 km/ora.