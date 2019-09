SI FEST 2019 partito con la proclamazione del vincitore Premio Marco Pesaresi

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) – Venerdì 13 settembre ha inaugurato con successo la 28esima edizione di SI FEST_Il Festival della Fotografia di Savignano sul Rubicone, “SEDUZIONI. FASCINAZIONE E MISTERO”, che vede il ritorno alla direzione artistica di Denis Curti.

Il Festival prosegue sabato 14 e domenica 15 settembre con le mostre visitabili anche il 21.22 e il 28.29 settembre.

La cerimonia di inaugurazione di SI FEST 2019 si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco di Savignano Filippo Giovannini, il Sindaco del Comune di Rimini Andrea Gnassi, il Direttore artistico SI FEST Denis Curti, Isa Perazzini Presidente Associazione Savignano Immagini, Mario Beltrambini Associazione Savignano Immagini e Tomas Maggioli Direttore artistico SI FEST OFF.

È stato inaugurato anche SI FEST OFF, il Festival di Fotografia indipendente e di arti visive che celebra quest’anno la sua decima edizione.

Grande affluenza di pubblico che ha visitato le numerose mostre dislocate nelle varie location distribuite per tutta Savignano, e ampio successo anche per i tanti eventi collaterali distribuiti fra le vie e le piazze della città, dove si è ballato fino a tarda serata sulle note degli Extraliscio, Edizioni Musicali Casadei Sonora.

Piazza Borghesi ospiterà altri due appuntamenti del cinema all’aperto con i film sui grandi maestri della fotografia scelti e presentati da Anastasia Plazzotta, fondatrice della casa di distribuzione Wanted Cinema.

Sabato 14 settembre dalle ore 17.00 in concomitanza con SI FEST in programma anche la dodicesima edizione del Savignano Wine Festival, che vede coinvolti CNA Forlì-Cesena – Area Est Romagna, l’Amministrazione di Savignano sul Rubicone, l’associazione Belmondo, l’agenzia di eventi That’s Event, ospitati per l’occasione da Savignano Immagine. Alle ore 21.30 un’altra coinvolgente serata di festa in piazza con Don’t stop party, dj-set a cura di Ghiaccioli e Branzini e a seguire dj Fabiana.

Festa finale domenica 15 settembre con Pictures of You: happy hour con Velvet Cub and Factory.

PREMIO MARCO PESARESI_18esima edizione

Ieri sera la Giuria del Premio Marco Pesaresi – presieduta da Denis Curti e composta da Mario Beltrambini, Lady Tarin, Piero Delucca e dai rappresentanti del Progetto IDE, Filippo Venturi, Katerina Buil, Sanne De Wilde, Marine Gastineau – ha proclamato il vincitore della 18esima edizione. A consegnare il premio Denis Curti Direttore artistico SI FEST, Isa Perazzini Presidente Associazione Savignano Immagini, Mario Beltrambini Associazione Savignano Immagini, Chiara Fossati vincitrice Premio Marco Pesaresi 2018 e Filippo Venturi vincitore Premio Portfolio Italia 2018.

Vincitori: Arianna Arcara e Claudio Majorana, per aver saputo ricreare un’importante interazione con i soggetti ritratti, dando loro la possibilità di avere un coinvolgimento attivo. Per avere costruito una storia sociale con un linguaggio coerente in grado di offrire diversi livelli di lettura, senza rinunciare alla dimensione estetica.

Menzione speciale della Giuria: Noemi Comi, per aver costruito un progetto fotografico capace di proporre una estetica innovativa su tematiche complesse come la malattia, la medicina e la scienza. Per aver voluto approfondire tematiche che spesso sono oggetto di rimozione.

Domenica 15 settembre alle ore 18.30 piazza Borghesi

PREMIAZIONI LETTURE PORTFOLIO

Proclamazione del vincitore del Premio SI FEST Portfolio “Lanfranco Colombo” 2019 e degli autori selezionati per la partecipazione a: Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2019, MIA Photo Fair 2020, esposizione alla Galleria STILL Young di Milano

PRESS KIT SI FEST 2019 >> http://bit.ly/CartellaStampa

– PREMIO MARCO PESARESI

– VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE

– PROGRAMMI GIORNALIERI SI FEST e SI FEST OFF