Settimana del sindaco al Quartiere Navile, domani la biciclettata lungo la Via della Conoscenza

BOLOGNA – Domani, sabato 28 maggio, nell’ambito della Settimana del Sindaco al Quartiere Navile, si terrà una biciclettata lungo la Via della Conoscenza, che verrà per la prima volta presentata ai cittadini.

L’appuntamento è a via della Manifattura Parking, in via della Manifattura 1, alle 10.30 dove prima della partenza è previsto un breve punto con la stampa.

Insieme al sindaco Matteo Lepore, all’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani e ai tecnici del Comune di Bologna, si raggiungerà in bicicletta alcune delle Stazioni della Conoscenza, nuovi luoghi di divulgazione scientifica e produzione culturale per la città.

Il percorso proseguirà verso le Caserme Rosse, la Scuola Popolare di Musica Ivan Illich e l’Ex-Giuriolo, per raggiungere il Polo Universitario, il CNR e il Parco della Scienza. Le tappe successive saranno il Museo Patrimonio Industriale e l’Ex-Centrale Idroelettrica del Battiferro con l’ultima sosta prevista al Parco di Villa Angeletti.

Questa la mappa con l’itinerario della biciclettata: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11i5JmGqXajE-lUiwkPkeEVbjloCV90xX&usp=sharing

La Via della Conoscenza è un progetto urbanistico di rigenerazione del quadrante nord-ovest della città, che connette i principali poli di ricerca e di innovazione e le principali aree di opportunità e di trasformazione di Bologna.

Nell’ambito dei Piani Urbani Integrati – PNRR, il Comune di Bologna ha ricevuto un finanziamento di 6,1 milioni di euro per la realizzazione di un percorso per la mobilità dolce e smart lungo la Via della Conoscenza che permetterà di realizzare percorsi ciclabili e pedonali che connettono i luoghi della conoscenza.