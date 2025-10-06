Servizio idrico integrato e servizi ecosistemici: opportunità di sviluppo del territorio ilc7 ottobre 2025 a BolognaFiere

BOLOGNA -Il 7 ottobre 2025, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si terrà il convegno “Servizio idrico integrato e servizi ecosistemici: opportunità di sviluppo del territorio. Servizi ecosistemici connessi al servizio idrico integrato: obiettivi, applicazioni, aspetti di regolazione”, a cura di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti). L’evento si inserisce nell’ambito di H2O – Accadueo 2025, da oltre trent’anni la fiera internazionale in Italia dedicata esclusivamente alla filiera del settore idrico civile e industriale.

Un appuntamento dedicato al riconoscimento e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici e al loro inserimento nelle politiche ambientali e territoriali, con particolare attenzione alle prospettive normative e tariffarie che ne consentono una gestione più efficace e sostenibile. Il tema sarà affrontato come occasione di riflessione sul ruolo del servizio idrico integrato nel percorso di tutela e sviluppo delle risorse naturali e delle comunità.

Al convegno interverranno rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ART-ER, del mondo universitario e degli Enti d’Ambito, portando esperienze e contributi qualificati.

Informazioni e programma al link:

https://www.atersir.it/notizie/servizio-idrico-integrato-e-servizi-ecosistemici-opportunita-di-sviluppo-del-territorio