Servizio Civile, al via le domande: 130 posti e 64 progetti nel ferrarese

Scadenza domande 8 aprile. Ferrara protagonista con 90 posti in ambito sociale, cultura, sanità, educazione

FERRARA – 130 posti complessivi per 64 progetti: questi i numeri per la provincia di Ferrara del bando di Servizio Civile Universale, ufficialmente online sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, nonchè sul sito del Coordinamento provinciale degli Enti di Servizio Civile di Ferrara (Co.Pr.E.S.C.). Un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i 28 anni, che potranno presentare la propria domanda entro le 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026.

I progetti avranno una durata tra i 10 e i 12 mesi, prevedono un impegno di 25 ore settimanali (o 1.145 ore annue) e un assegno mensile di 519,47 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile.it), accessibile con SPID o CIE. L’avvio dei volontari è previsto per il 18 settembre 2026.

“Il Servizio Civile rappresenta un’opportunità concreta per i nostri giovani – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli – perché consente di acquisire competenze e vivere un’esperienza significativa al servizio della comunità. È un percorso che unisce crescita personale e impegno civico, con un’attenzione particolare all’inclusione e all’accesso per tutti”.

I progetti coinvolgono gli 8 territori comunali di Ferrara, Argenta, Cento, Copparo, Fiscaglia, Terre del Reno, Poggio Renatico e Portomaggiore, e vedono la partecipazione di una rete ampia e articolata che comprende numerosi enti, sia soci Co.Pr.E.S.C. Ferrara che non. In particolare: FISM – Federazione Italiana Scuole Materne, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, ARCI Servizio Civile ASC APS, Comune di Ferrara, Ausl Ferrara, Unife, ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, VIDES ODV, Associazione SCUBO, ENDO-FAP ETS, Istituto Don Calabria, AVIS Nazionale, Salesiani per il Sociale, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ITAL, La Bottega Solidale, Croce Rossa Italiana, Confcooperative e Caritas Italiana.

I numeri più importanti si registrano a Ferrara, che conta 90 posti disponibili: le sedi del Comune di Ferrara spaziano dalle biblioteche (Ariostea, Bassani, Casa Niccolini, Tebaldi) ai musei civici, fino all’UO Inclusione Scolastica per un totale di 21 posti, di cui 5 riservati a giovani con minori opportunità economiche (GMO).

Le progettualità coprono un ampio ventaglio di ambiti e bisogni: dal tutoraggio scolastico con “La cura: da 0 a 100”, ai percorsi culturali come “BMC – Biblioteche e Musei per la cultura” e “Comunità per la cultura 2.0”, fino ai progetti sociali e sanitari come “FSEasy: Sanità digitale per tutti”, “Tienimi per mano 2026”, “Si può fare 2026” e “I servizi di trasporto sanitario con le pubbliche assistenze”.

Presenti anche iniziative dedicate ai giovani e alla comunità come “Anziani inclusi: coltiviamo il benessere”, “Educare ai diritti attraverso lo sport”, “Scuola aperta al futuro”, “Giro di penna”, “Inter-sezioni”, “Piccole impronte”, “Restart 2026”, “SCUola di dono”, “In oratorio: persone per la comunità”, “Oratori: spazi di protagonismo”, “Borea”, “Sight First”, “Giovani per un nuovo equilibrio”, “Pensare e agire la sostenibilità”, “I gesti che contano”, “Uniti per il benessere”, “Agorà – territori da abitare” ed “Educ-Azione per il futuro”.