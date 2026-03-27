“Lungo viaggio verso la notte” con Gabriele Lavia il 27 e 28 marzo a Ferrara

FERRARA – LUNGO VIAGGIO VERSO LA NOTTE

Quando la famiglia diventa prigione: una giornata che svela una vita intera

Lungo viaggio verso la notte, lo spettacolo con Gabriele Lavia, emozionerà il Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara il 27 e 28 marzo alle 20.30 e il 29 marzo alle ore 16. Sabato l’Incontro con la compagnia. Considerato uno dei vertici assoluti della drammaturgia del Novecento, Long Day’s Journey into Night di Eugene O’Neill arriva in scena come un intenso viaggio teatrale nel cuore della memoria, della famiglia e delle sue fratture più profonde.

Opera-confessione tra le più celebri del teatro moderno, il testo nasce tra il 1941 e il 1942 come una dolorosa resa dei conti dell’autore con il proprio passato. L’opera vinse nel 1957 il Premio Pulitzer per la drammaturgia, consacrando definitivamente O’Neill come uno dei più grandi drammaturghi del secolo. La forza dell’opera ha attraversato anche il cinema: nel 1962 il regista Sidney Lumet ne realizzò un celebre adattamento cinematografico interpretato da Katharine Hepburn e Ralph Richardson.

La casa dei Tyrone, famiglia segnata da dolori, incomprensioni, rancori e dipendenze, diventa una vera e propria prigione emotiva: uno spazio domestico in cui affetti e ferite ancora aperte convivono. Il dramma racconta una giornata che lentamente scivola verso la notte, metafora di un progressivo sprofondare nelle zone più oscure dell’animo umano. In questa dimensione sospesa emergono le contraddizioni che si insinuano in ogni legame familiare: tenerezza e rabbia, amore e disprezzo, comprensione e rifiuto, desiderio di appartenenza e di inevitabile distanza.

Non è soltanto la storia di una famiglia, ma il ritratto universale di ciò che accade nella più profonda intimità domestica. «Le vite degli uomini – scrive Lavia – sono fatte di tenerezza e violenza, di amore e disprezzo, comprensione e rigetto, di famiglia e della sua rovina».

Ancora oggi Lungo viaggio verso la notte continua a parlare al pubblico con straordinaria intensità, ricordandoci quanto il teatro possa diventare luogo di verità, e, soprattutto, di umana fragilità.

Gabriele Lavia e il cast incontreranno il pubblico sabato 28 marzo alle ore 18 al Ridotto del Teatro. Modera Francesco Dondi, direttore de La Nuova Ferrara.

Info utili. Biglietti da 8 a 32 euro, previste riduzioni under 30. Informazioni e vendite su www.teatrocomunaleferarra.it , su Vivaticket e presso la Biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara (Corso Martiri della Libertà, 21). Durata: due ore e quarantacinque minuti con un intervallo.

Il prossimo spettacolo al Teatro Comunale di Ferrara sarà La Traviata, l’11 e 12 aprile 2026.

LUNGO VIAGGIO VERSO LA NOTTE

di Eugene O’Neill

traduzione Bruno Fonzi

adattamento Chiara De Marchi

con Gabriele Lavia, Federica Di Martino

e con Jacopo Venturiero, Ian Gualdani, Beatrice Ceccherini

regia Gabriele Lavia

scene Alessandro Camera

costumi Andrea Viotti

musiche Andrea Nicolini luci Giuseppe Filipponio suono Riccardo Benassi

produzione Effimera, Fondazione Teatro della Toscana