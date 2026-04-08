Serie B: Gemini Med: arriva Osimo

Serie D femm.: la Titan Services affronta Cesena a Falciano

SAN MARINO – Serie B. Turno casalingo difficile per la Gemini Med San Marino che sabato alle 19.30 al Pala Casadei di Serravalle affronta la corazzata Osimo. “Conosco un paio di giocatori della squadra marchigiana ma non l’ho affrontata all’andata perché non ero ancora nel roster – afferma Nicolò Seveglievich, schiacciatore/ricevitore patavino in forza alla Gemini Med. – Tutti noi sappiamo che è una squadra solida, completa in tutti i reparti e dunque siamo consci che ci aspetta una partita difficile. Nell’ultimo match prima della sosta, a Loreto, non abbiamo ottenuto punti ma siamo tornati a far vedere una buona pallavolo e ci è solo mancata un po’ di brillantezza nei finali dei set. Dovremmo cercare di restare a questi livelli. Spero che la pausa pasquale non ci danneggi. A volte queste soste creano degli inciampi nei meccanismi di gioco, a noi come ad altri team, ovviamente“.

L’assenza di Samuel Frascio ti ha chiamato ad occupare stabilmente posto quattro… “Sto facendo del mio meglio e credo che tutta la squadra, nel complesso abbia reagito bene. Chiaro che io devo acquisire delle competenze che mi vengono richieste e ci vuole del tempo ma in questo sono aiutato dalla squadra che ha dei meccanismi molto rodati perché in molti giocano insieme da tanto tempo“. La partita sarà arbitrata da Massimiliano Magrone (1°) e Alessio Bragato (2°).

Classifica. Sab Group Rubicone 51, La Nef Re Salmone Osimo 50, Novavolley Loreto 47, Gemini Med San Marino 43, Querzoli Forlì 43, Cavallino 4 Torri Ferrara 41, Sabini Castelferretti 34, Paoloni Macerata 31, Okkaido Bologna 29, Sios Novavetro San Severino Marche 26, M&G Grottazzolina 21, Montorio Teramo 10, Don Celso Volley Fermo 9, Consar Pietro Pezzi Ravenna 6.

Prossimo turno. Gemini Med San Marino – La Nef Re Salmone Osimo. Sabato 11 aprile alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. La Titan Services cerca una via d’uscita dalle sette sconfitte consecutive subite in campionato e spera di trovarla affrontando sabato 11 aprile alle 19.30 il Bcc Romagnolo Cesena. Si gioca alle 16.30 nella palestra di Falciano Nuova. “È una partita nella quale proveremo a fare punti. – Dice Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Dovremo cercare di dare il massimo da qui alla fine. Nel girone di ritorno abbiamo avuto un problema dietro l’altro e anche nella settimana appena trascorsa ci siamo allenate bene ma un po’ a intermittenza. Durante questa settimana vedremo di rifinire la preparazione. Ho detto alle ragazze di guardare avanti e di avere fiducia nei nostri mezzi. L’obiettivo è fare il massimo dei punti da qui alla fine del campionato“.

Classifica. Vtr Rimini 48, Vbr Liverani Lugo 44, Mattei Ravenna 31, Idea Volley Bellaria 30, Unica Volley Rimini 29, Alfonsine 29, Figurella Rimini 24, Bcc Romagnolo Cesena 24, Titan Services San Marino 23, Acerboli Santarcangelo 22, Volley Academy Benelli 20, Caf Acli Stella Rimini 18.

Prossimo turno. Titan Services San Marino – Bcc Romagnolo Cesena. Sabato 11 aprile alle 16.30 a Falciano Nuova.