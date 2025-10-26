Serie B: Beach & Park corsara a Ravenna

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Serie B. Consar Pietro Pezzi Ravenna – Beach & Park San Marino 0 a 3 (15/25 22/25 21/25). Arbitri: Martina Chiara (1° arbitro) e Ilaria Zoffoli (2°). Dopo la sconfitta casalinga contro la Sios Novavetro di San Severino Marche, la Beach & Park San Marino riparte con una vittoria esterna ai danni della Consar Pietro Pezzi Ravenna. Tre punti importanti perché ottenuti in emergenza: alle assenze dei centrali Facchi e Orazi si è aggiunta l’indisponibilità del terzo schiacciatore Borghesi che sarà fuori per almeno un mese. Tutti e tre erano in panchina ma solo per onor di firma. “Anche la banda Frascio ha giocato praticamente senza mai essersi allenato in settimana – aggiunge Roberto Pascucci, allenatore dei titani – ma siamo stati bravi nell’interpretare tatticamente la partita. Diciamo che la sconfitta di sabato scorso c’è servita: stavolta siamo stati noi a non commettere errori e a non concedere niente a una squadra forte ma giovane che ha finito per innervosirsi. Ci siamo organizzati bene nella correlazione muro/difesa e abbiamo così controllato i loro attaccanti principali. Grande protagonista della partita Oforah che ha attaccato con il 65% di positività ed è stato un importante punto di riferimento per il palleggiatore Rondelli: stiamo lavorando per integrarlo sempre di più dal punto di vista tecnico/tattico. Adesso speriamo di recuperare qualcuno per la prossima settimana e di fare bene contro una squadra molto forte come Bologna”.

Tabellino Pietro Pezzi. Di Felice 10, Gardini 8, Aldini 7, Gatto, Burattoni (L), Zama 3, Maiani, Laraia, Gabellini 10, Fiorini 2, Benetti 1. N.E. Da Boit, Capiozzo. Ace 2. Battute sbagliate7. Muri punto 5. All. Francesco Mollo.

Tabellino Beach & Park. Frascio 12, Rondelli 2, Bernardi 2, Rizzi (L1), Benvenuti 7, Oforah 24, Ceccolini, Mazza 4. N.E. Facchi, Borghesi, Giri, Orazi, Conti. Ace 1. Battute sbagliate 7. Muri punto 6. All. Roberto Pascucci.

Classifica. Libertas Osimo 8, Sab Group Rubicone 7, Querzoli Forlì 7, Novavolley Loreto 6, Paoloni Macerata 6, Cavallino 4 Torri Ferrara 6, Okkaido Bologna 6, Beach & Park Volley 5, Sios Novavetro San Severino Marche 4, M&G Grottazzolina 3, Sabini Castelferretti 2, Don Celso Volley Fermo 0, Consar Pietro Pezzi Ravenna 0, Montorio Teramo 0.

Prossimo turno. Beach & Park Volley – Okkaido Bologna. Sabato 1 novembre alle 17.30 a Serravalle.

Serie D femm. Titan Services San Marino – Caf Acli Stella Rimini 1 a 3 (22/25 20/25 25/17 23/25). Sabato 25 ottobre la Titan Services ha esordito nel suo campionato di serie D femminile al Pala Casadei di Serravalle contro il Caf Acli Stella uscendo sconfitta nel confronto con le riminesi per 1 a 3. “Siamo partite un po’ in sordina e contratte con qualche errore di troppo su situazioni facili.- Ha raccontato nel dopo partita Stefano Sarti, coach sammarinese. – Poi siamo migliorate giocando una bella partita, anche se abbiamo peccato nei momenti importanti. Errori di amalgama che aggiusteremo con il tempo. Nel complesso abbiamo difeso, murato, attaccato e messo pressione in battuta. Nel terzo set abbiamo addirittura dominato. Insomma, abbiamo perso per qualche particolare. Buono il debutto della 14enne Sarasini che ha tenuto bene il campo quando chiamata in causa e della 17enne Pedrelli da opposto titolare”.

Tabellino Titan Services. Tiezzi 3, Tura 3, Pedrelli 18, Ghinelli 14, Sarasini 9, Muccioli 4, Guerra 2, Menicucci 9, Pasolini (L1). N. E. Cesarini, Bernardi, Casadei, Gasperoni, Lazzari (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica. Unica Volley Rimini 3, Vtr Rimini 3, Alfonsine 3, Acerboli Santarcangelo 3, Caf Acli Stella Rimini 3, Mattei Ravenna 2, Vbr Liverani 1, Titan Services San Marino 0, Bcc Romagnolo Cesena 0, Volley Academy Benelli 0, Idea Volley Bellaria 0, Figurella Rimini 0.

Prossimo turno. Mattei Ravenna – Titan Services. Sabato 1 novembre alle 17.15 a Ravenna.