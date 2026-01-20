Scuola e sostenibilità: Ferrara lancia la High School Challenge 2026

Fino al 28 gennaio le iscrizioni. Al via la sfida a colpi di bici, bus e car pooling per studenti e personale delle scuole superiori

FERRARA – Prenderà il via lunedì 2 febbraio 2026 la nuova edizione di High School Challenge – Ferrara 2026, l’iniziativa pensata per promuovere forme di mobilità sostenibile – come bicicletta, spostamenti a piedi, autobus, treno e car pooling – nei tragitti casa-scuola e nel tempo libero.

Il progetto, promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Ferrara in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler e AMI Ferrara, si inserisce nel più ampio progetto ‘HD-Motion – Hub for the Digital Mobility Transformation’, un percorso condiviso che prevede azioni dedicate non solo alle scuole superiori, ma anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado, all’università e al mondo del lavoro.

La High School Challenge è rivolta agli studenti e al personale delle scuole secondarie di secondo grado di Ferrara e sarà attiva fino a domenica 3 maggio 2026, per una durata complessiva di 13 settimane.

Per partecipare è necessario scaricare l’app Play&Go, disponibile sulle piattaforme GooglePlay e AppStore e registrarsi, mentre le squadre saranno create da un docente referente. Le adesioni delle squadre sono aperte dal 19 al 28 gennaio 2026, e quelle che si distingueranno nella classifica generale riceveranno premi sotto forma di buoni per l’acquisto di abbigliamento sportivo e libri, oltre a buoni pizza e ingressi nelle sale cinematografiche.

“È un progetto che parla direttamente al mondo della scuola e ai ragazzi – dichiara l’assessore all’Istruzione Chiara Scaramagli – perché unisce educazione civica, benessere e responsabilità individuale. Promuovere la mobilità sostenibile significa infatti lavorare sulle competenze di cittadinanza, sull’autonomia negli spostamenti e su una maggiore consapevolezza dell’impatto delle proprie scelte quotidiane. Come assessore all’Istruzione credo molto nelle iniziative che rendono gli studenti protagonisti attivi, capaci di apprendere anche attraverso il gioco e la sfida positiva, integrando questi percorsi all’interno di una più ampia alleanza educativa tra istituzioni, scuole e territorio”.

“High School Challenge Ferrara 2026 rappresenta un’occasione concreta per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della mobilità sostenibile – afferma poi Annapaola Marconi, responsabile dell’iniziativa per Fondazione Bruno Kessler – favorendo al tempo stesso il lavoro di squadra, la partecipazione attiva e il cambiamento delle abitudini quotidiane, come è stato sperimentato con successo in più occasioni anche in altri territori della Lombardia e del Trentino Alto Adige”.

Per informazioni e per consultare il regolamento completo è possibile visitare il sito https://playngo.it/fe-hsc-2026/.