Scandiano sabato ospite dell’Azzurra Novara

SCANDIANO (RE) – Terza partita per Roller Hockey Scandiano nella Coppa Italia Serie A2 valida per la quarta giornata del girone A. Trasferta a Novara dove un anno fa vinse l’Azzurra per 5-4 ma Scandiano vinse le altre sfide, una al Pala Dal Lago per 6-3 e le altre al PalaRegnani. I rossoblu hanno subìto la prima sconfitta casalinga contro il Seregno, dimostrando però, per larghi tratti della partita, di aver giocato alla pari dell’avversario che ha avuto più precisione in attacco. A Novara si troverà un team tutto nuovo dove i loro atleti principale sono Federico Ortiz, l’argentino goleador del torneo con 12 reti, e Matteo Brusa. Tre invece le reti di Busani due per Barbieri nelle prime due gare giocate. La partita sarà diretta dal sig. Matteo Fermi di Piacenza a partire alle ore 20.45 in diretta youtube www.youtube.com/FISRHockeypista

Questi i convocati per la trasferta in Piemonte da Alessandro Cupisti: Matteo Vecchi, Lorenzo Barbieri, Nicolò Busani, Alejandro Roca, Ernest Cinquini, Filippo Fontanesi, Gioele Ganassi, Jacopo Raveggi, Riccardo Busani, Tommaso Montecroci

Convocati Under 13 A per la partita di domenica 5 novembre all’Arcostruttura di Scandiano ore 10.30 contro la Amatori Modena 1945: Paolo Albicini, Francesco D’Erchia, Sergio Lusetti, Federico Onfiani, Pietro Ruggi, Davide Valentini, Elia Valentini, Niccolò Valentini – Allenatori: Alex Roca e Catia Ferretti

Convocati Under 13 B per la partita all’Arcostruttura domenica 5 novembre ore 11.30 contro Hockey Pico B: Ganesh Cozzolino, Valentino Depietri, Alessandro Giacopini, Diego Piano, Samuele Ravazzini, Lorenzo Rocchi, Mattia Sassi, Elias Zanni – Allenatori, Alex Roca e Catia Ferretti

Convocati Under 13 A per la partita di mercoledì 8 novembre all’Arcostruttura di Scandiano ore 18.30 contro la Rot.Scandianese: Paolo Albicini, Francesco D’Erchia, Sergio Lusetti, Federico Onfiani, Pietro Ruggi, Davide Valentini, Elia Valentini, Niccolò Valentini, Simone Vivi – Allenatori: Alex Roca e Catia Ferretti

Convocati Under 19 per la prima partita di categoria all’Arcostruttura di Scandiano di mercoledì 8 novembre ore 19.45 contro Hockey Pico: Riccardo Busani, Rebecca Depietri, Tommaso Montecroci, Davide Ombelli, Christian Rinaldi, Milo Vandelli, Iacopo Vivi – Allenatore Nicolò Busani