Sapore di primavera a Riccione Paese

Il successo di “Io, tu e… le rosole” tra cassoni e balli in piazza

RICCIONE (RN) – Un fine settimana intenso e partecipato per Riccione Paese, che ha celebrato il suo protettore, il Beato Alessio, insieme a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione locale: il cassone con le rosole. L’antico borgo si è immerso nei profumi e nei sapori della tradizione, regalando ai visitatori un’atmosfera autentica e coinvolgente e confermando, ancora una volta, il successo di una festa che pone al centro la gastronomia semplice e genuina.

Numerosa la partecipazione del pubblico, che ha potuto degustare gli ultimi cassoni con le rosole, erbe spontanee raccolte nei campi all’inizio della primavera. Il fine settimana è stato arricchito anche da momenti musicali, con selezioni dance e un coinvolgente tributo a Raffaella Carrà, che ha fatto ballare e divertire la folla in piazza Matteotti. Grande interesse anche per il corso di preparazione della piadina romagnola, che ha attirato numerosi partecipanti, tra cui tanti bambini curiosi, desiderosi di scoprire i segreti di una delle ricette più amate al mondo.