14-17 aprile: convegno internazionale a conclusione del progetto CHILD – Children History Italian Life Documentation

All’Università di Parma le due giornate finali (il 16 e 17 aprile) del seminario dedicato all’approfondimento della condizione dell’infanzia nel primo dopoguerra italiano

PARMA – Si svolgerà dal 14 al 17 aprile il convegno internazionale a conclusione del progetto PRIN CHILD – Children History Italian Life Documentation. Children and everyday life in the Italian postwar (1918-1922), finanziato dall’Unione europea con il programma Next Generation Missione 4 con il coinvolgimento dell’Università di Parma insieme agli Atenei di Siena, Genova e Basilicata.

Il convegno, coordinato da Piergiovanni Genovesi, docente di Storia contemporanea dell’Università di Parma, inizierà a Siena martedì 14 aprile, con le sessioni dedicate alle questioni di genere e agli archivi, per concludersi a Parma, giovedì 16 e venerdì 17 aprile, dalle 9.30, nell’Aula Ferrari del Plesso D’Azeglio (via D’Azeglio 85) con le sessioni dedicate alle questioni politiche e sociali e alla presentazione dei prodotti multimediali realizzati.

La giornata di studi di giovedì 16 si aprirà con i saluti istituzionali di Daniele Del Rio, Prorettore alla ricerca dell’Università di Parma, e di Massimo Magnani, Direttore del Dipartimento DUSIC – Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma.

Seguirà l’introduzione Infanzia, politica e società da parte di Piergiovanni Genovesi (Università di Parma) che presiederà la seduta mattutina. Quella pomeridiana (dalle 15) sarà presieduta da Donato Verrastro (Università della Basilicata).

Venerdì 17 aprile si svolgerà la presentazione pubblica dei risultati del progetto e delle produzioni multimediali realizzate, come la mappa GIS, la clip multimediale Child 1918-1922. Il dopoguerra dell’infanzia – Dossier Bambini, bambine e adolescenti dopo la grande guerra «Storia e problemi contemporanei» n.97, 2024 e la galleria iconografica virtuale.

Parteciperanno al convegno: Fabio Caffarena (Università di Genova), Stefano Campagna (Università di Parma), Letizia Chiti (Università di Pisa), Achille Conti (Università della Basilicata), Patrizia Gabrielli (Università di Siena), Carlo Alberto Gemignani (Università di Parma), Piergiovanni Genovesi (Università di Parma), Francesco Cutolo (Università di Firenze), Graziano Mamone (Università di Genova), Emma Papadacci Stephanopoli (SciencePo Paris), Fabrizio Solieri (Università di Parma), Donato Verrastro (Università della Basilicata).

Info: www.child.unipr.it