San Valentino nei Castelli del Ducato 2026

PARMA-PIACENZA-REGGIO EMILIA –Un weekend romantico tra storia, arte, sapori e passioni senza tempo in Emilia-Romagna.

San Valentino 2026 si celebra tra le mura secolari dei Castelli del Ducato, in un itinerario unico tra manieri, rocche, borghi e dimore storiche dell’Emilia-Romagna, dove l’amore si intreccia con la storia, l’arte, il gusto e il benessere. Dalle cene a lume di candela alle visite guidate serali, dalle esperienze luxury con spa alle degustazioni di prodotti tipici locali, il circuito propone un weekend di emozioni autentiche, pensato per coppie, amici e anche famiglie.

Castello di Rivalta (PC)

San Valentino a lume di candela – 14 e 15 febbraio, ore 18:30

Visita guidata serale tra sale, cucine, cantine, prigioni, museo e camere storiche con racconti, leggende e aneddoti medievali. Cena a scelta in tre ristoranti del castello e possibilità di pernottamento e Spa all’Hotel Torre di San Martino.

Spa & Wellness Speciale San Valentino – tutto febbraio

Pacchetti esclusivi con massaggi, trattamenti viso e corpo, e accesso a Spa privata.

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

Amori e Sapori del Passato – sabato 14 febbraio, ore 17:30

Visita guidata tematica tra storia, poesia e musica con degustazioni di vini locali. Un percorso immersivo tra le sale del castello per rivivere storie d’amore della famiglia Sanvitale e del passato.

Castello di Gropparello (PC)

Amori Segreti – sabato 14 febbraio, ore 18:30

Visita drammatizzata con attori in costume, racconti storici e teatrali della leggenda di Rosania e Lancillotto.

San Valentino Mon Amour – venerdì 13 e sabato 14 febbraio

Cene romantiche alla Taverna Medievale con menu di 3 o 4 portate, abbinamento champagne, pacchetti con visita guidata serale o pranzo diurno.

Rocca Sanvitale di Sala Baganza (PR)

La Rocca Innamorata – 14 e 15 febbraio, ore 15:00 e 16:30

Visita guidata in costume d’epoca tra amori, scandali e passioni alla corte dei Farnese, con focus sulla Duchessa Maria Amalia d’Asburgo. Domenica 15 febbraio, ingresso speciale 2×1 per le coppie.

Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC)

Passeggiata Romantica: Passi e Pensieri… – sabato 14 febbraio, ore 11:00

Visita guidata tra i vicoli del borgo alla scoperta di leggende e simboli d’amore, con romantico aperitivo in Enoteca Comunale.

Un amore di Rocca… – sabato 14 febbraio, ore 17:00

Visita animata alla Rocca con attori che interpretano le vicende sentimentali del passato, salita panoramica e aperitivo con vini locali.

Castello di Contignaco (PR)

La Magia e gli Intrighi della Notte – 14 e 15 febbraio

Visita guidata a lume di candela, escape game medievale e degustazione di vini. Versione serale con cena e taglieri di salumi e formaggi locali.

Calici in Castello – 14 e 15 febbraio

Degustazioni guidate davanti al camino con possibilità di pranzo o cena, anche con proposte analcoliche.

Museo Civico Il Correggio (RE)

Così va spesso il mondo. Le donne, il conte Manzoni e il contadino Verdi – visite guidate 15 e 21 febbraio

Ultimo mese della mostra, con approfondimenti su Manzoni, Verdi e il ruolo delle donne nella loro vita e opere. Gratuito, su prenotazione obbligatoria.

Amori di luce e di tenebra – inaugurazione 14 febbraio ore 16

Mostra di sculture in argilla di Antonella Panini, con eventi collaterali di musica, poesia e teatro, visitabile fino al 15 marzo.

Fortezza di Bardi (PR)

San Valentino al Castello di Bardi – sabato 14 febbraio, ore 18:00

Tour romantico al tramonto, brindisi nella Taverna dei Soldati e creazione del Quadrato Magico di coppia, un rituale simbolico ispirato a tradizioni antiche.

Reggia di Colorno (PR)

Sussurri Reali: Un Amore da Reggia – sabato 14 febbraio, ore 17:30

Percorso sensoriale tra stanze illuminate e racconti di amori proibiti, con aperitivo e musica dal vivo.

I Fasti della Corona Ducale: Feste e frivolezze – domenica 15 febbraio, ore 15:30

Visita al piano nobile con focus sui ricevimenti, i passatempi e le cerimonie al tempo dei duchi di Parma.

Teatro Magnani di Fidenza (PR)

Pomeriggio Musicale – San Valentino lirico sinfonico con Mousikè Brass Quintet – sabato 14 febbraio, ore 17:00

Ingresso a pagamento

Prenotazioni e informazioni:

info@castellidelducato.it

www.castellidelducato.it

Il weekend di San Valentino nei Castelli del Ducato è un invito a vivere l’amore tra arte, storia, sapori e paesaggi unici, in 38 castelli visitabili, 13 alloggi tra antiche mura e oltre 50 luoghi d’arte in Emilia, tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Appennino.

