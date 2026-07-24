Sabato 25 luglio 2026 – MIC fest: Andrea Lorenzon arriva al Labirinto della Masone di Fontanellato (PR)

FONTANELLATO (PR) – Dietro ogni video virale c’è una storia. Dietro ogni battuta, uno sguardo sul mondo. E dietro Cartoni Morti c’è Andrea Lorenzon, uno dei creator italiani più seguiti e apprezzati del panorama digitale contemporaneo. Sarà lui il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi del MIC fest 2026, organizzata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini, in programma sabato 25 luglio alle ore 21.30 nel suggestivo scenario del Labirinto della Masone di Fontanellato.

L’incontro, dal titolo “Da dove, come, ma soprattutto perché”, sarà un’occasione unica per scoprire il percorso umano e professionale che ha portato Andrea Lorenzon a trasformare una passione per il teatro, la recitazione e l’animazione in un progetto capace di coinvolgere milioni di persone sul web. Lo spettacolo – il terzo della rassegna Storie dentro a MIC fest pensato anche per un pubblico giovane di ragazzi – si svolgerà anche in caso di maltempo.

L’evento è realizzato con la collaborazione del Labirinto della Masone e di Avis Fontanellato.

Nato a Portogruaro nel 1989, Lorenzon è l’autore e animatore dietro il celebre canale YouTube Cartoni Morti, diventato negli anni un punto di riferimento per chi cerca contenuti intelligenti, ironici e mai banali. Attraverso uno stile riconoscibile e una satira tagliente ma sempre accessibile, ha saputo raccontare vizi, virtù e contraddizioni della società italiana, passando dalla cultura pop all’attualità, dalla politica alla divulgazione sociale.

La sua capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e intelligenza gli ha permesso di conquistare un pubblico vastissimo e trasversale, oltre a ricevere importanti riconoscimenti nazionali come il Macchianera Award nel 2019 e il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi nel 2022. Nel corso degli anni ha inoltre collaborato con istituzioni e realtà di rilievo nazionale, tra cui il Parlamento Europeo, AIDO, CSI e Casa del Consumatore.

Ma il percorso creativo di Lorenzon non si è fermato all’animazione. Negli ultimi anni ha inaugurato un nuovo capitolo della propria attività con il canale dedicato ai documentari e ai racconti dei territori italiani, attraverso il quale accompagna il pubblico alla scoperta di città, borghi e luoghi spesso poco conosciuti, mescolando ricerca storica, curiosità, sarcasmo e spirito divulgativo.

I suoi video dedicati al patrimonio culturale italiano sono oggi seguiti da centinaia di migliaia di persone e hanno contribuito a raccontare il territorio in modo innovativo, tanto da attirare l’attenzione di amministrazioni pubbliche, enti turistici e istituzioni culturali. Tra queste anche Apt Servizi Emilia-Romagna, che gli ha affidato il racconto di città d’arte come Parma e Rimini attraverso il suo linguaggio originale e contemporaneo.

Durante la serata al Labirinto della Masone, Andrea Lorenzon accompagnerà il pubblico in un racconto che intreccia esperienze personali, aneddoti, curiosità e riflessioni sul mestiere del creator digitale, svelando il lavoro che si nasconde dietro la realizzazione di un cartone animato, di un video satirico o di un documentario storico. Un viaggio che parte dalle prime sperimentazioni su YouTube e arriva fino ai grandi numeri di oggi, senza perdere mai di vista l’importanza dello studio, della ricerca e della capacità di raccontare il presente con uno sguardo critico e originale.

Tra comicità e divulgazione, il pubblico potrà conoscere più da vicino il percorso di un autore che ha saputo reinventare il linguaggio dell’animazione e trasformare il web in uno spazio di riflessione, cultura e intrattenimento.

L’appuntamento si inserisce nel programma del MIC Fest, che continua a proporre incontri con protagonisti capaci di interpretare il presente attraverso nuovi linguaggi, costruendo ponti tra cultura, creatività, comunicazione e innovazione.

SABATO 25 LUGLIO 2026 – ORE 21.30

CARTONI MORTI

“Da dove, come, ma soprattutto perché”

Labirinto della Masone

Fontanellato (PR)

Con la collaborazione di Labirinto della Masone e Avis Fontanellato.

Lo spettacolo si svolgerà anche in caso di maltempo