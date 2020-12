Sabato 12 dicembre prosegue Coprifuoco // Spedizioni notturne per città deserte

BOLOGNA – Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 21.30 ad Agorà prosegue Coprifuoco // Spedizioni notturne per città deserte, nuovo spettacolo della compagnia teatrale Kepler-452.

Lo spettacolo, on line per il pubblico, vede come ospite il vulcanico Lodo Guenzi, che conduce l’attore-rider Nicola Borghesi – Kepler-452 in una Bologna by night, eccezionalmente deserta e desolata a causa delle attuali norme di sicurezza sanitaria.

Lodo Guenzi, tra i fondatori della band bolognese Lo Stato Sociale di cui è chitarrista, pianista e cantante, è amico fraterno di Nicola da più di vent’anni e collega attore, con lui ha condiviso l’Accademia teatrale Nico Pepe di Udine e continua tuttora a condividere il palcoscenico in ben due produzioni teatrali Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso (produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione) e Capitalismo Magico (produzione Kepler-452). I due amici attraverseranno il coprifuoco della città in cui sono cresciuti, vissuti e in cui i loro progetti comuni si sono sviluppati.

Il pubblico, connesso alla piattaforma ZOOM, potrà, quindi, vedere le incursioni dell’attore-rider Nicola Borghesi in bicicletta nello spazio urbano di Bologna, in una mappa di luoghi simbolici scelti dal front man del gruppo musicale Lo Stato Sociale.

L’evento è una collaborazione speciale con Arci Bologna e per l’occasione offre lo spettacolo gratuito per le prime cento persone che scriveranno a online@stagioneagora.it specificando nell’oggetto della mail “100 biglietti con Arci”. L’appuntamento, infatti, rappresenta la conclusione della tredicesima edizione di Strati della Cultura – The Day After Tomorrow, manifestazione nazionale che mette a confronto associazioni, istituzioni e imprese del mondo culturale, iniziativa curata quest’anno da Arci Bologna.

Forte della sapienza tecnica sviluppata negli anni dagli autori Enrico Baraldi, Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio, Coprifuoco si propone come un’azione performativa urbana originale aperta a più spettatori, che sfrutta lo strumento della trasmissione digitale in remoto – con la piattaforma Zoom – in modo creativo e sorprendente, e non come ripiego della fruizione in presenza.

A una strutturazione dinamica, in forma di dialogo e ad un uso «aumentato» dello strumento della videochiamata (ormai comunemente e capillarmente utilizzato in tutte le case), Coprifuoco affianca la scelta di ambientare la performance in città diverse e la presenza di un/a artista ospite che interloquisce con il performer-corriere-viaggiatore – interpretato da Nicola Borghesi – e costruisce con lui un dialogo di volta in volta originale sugli spazi pubblici, sugli spazi della memoria, e sulla loro identità al tempo del cosiddetto «coprifuoco».

Coprifuoco nasce dalla solida collaborazione tra Kepler-452 e Agorà, già sperimentata con Lapsus Urbano // Il primo giorno possibile, spettacolo di Kepler – 452 prodotto da Agorà e che ha debuttato in Piazza della Pace a Castel Maggiore e in Piazza Maggiore a Bologna il 15 giugno 2020 – data scelta volutamente come ‘primo giorno possibile’ della riapertura dei teatri dopo il lockdown – e poi distribuito in tutta Italia.

Coprifuoco // Spedizioni notturne per città deserte prosegue il 16 e 19 dicembre rispettivamente con la presenza nello spettacolo della coreografa e danzatrice Francesca Pennini di Collettivo Cinetico e del performer Marco D’Agostin.

Lodovico Guenzi, detto Lodo, è uno dei fondatori della band bolognese Lo Stato Sociale di cui è chitarrista, pianista e cantante.

In contemporanea alla carriera musicale, Lodo è un attore diplomatosi alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe. Nel 2016 porta in tournée in tutt’Italia La rivoluzione è facile se sai come farla insieme alla compagnia teatrale Kepler -452.

Nel 2018 Lodo e i “regaz” de Lo Stato Sociale presentano Una vita in vacanza al 68° Festival di Sanremo riscuotendo grande successo di pubblico e critica, piazzandosi al secondo posto nella competizione e vincendo il premio della sala stampa Lucio Dalla. Dopo il successo di Sanremo, Lodo si chiude in una sala prove ed un mese dopo è in scena con Il giardino dei ciliegi: trent’anni di felicità in comodato d’uso versione aggiornata e rivista del grande classico di Cechov. Questo spettacolo riceve il Premio rete critica per il miglior spettacolo dell’anno e totalizza più di 50 repliche in giro per il paese incastrate fra gli impegni di Lodo nei panni di Giudice di X Factor.

Kepler-452 nasce nel 2015 a Bologna dall’incontro tra Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello e, per la parte organizzativa, Michela Buscema. Kepler, fin dalla sua nascita, ha avuto un’urgenza: aprire le porte dei teatri, uscire, osservare, attraverso la lente della scena, ciò che c’è fuori, nell’incrollabile convinzione che la realtà abbia una forza drammaturgica autonoma, che aspetta solo di essere organizzata in scena. Nel corso degli ultimi sei anni Kepler-452 ha organizzato e diretto sei edizioni di Festival 20 30, che ha portato in scena alcune centinaia di under 30 nel tentativo di tracciare un affresco generazionale, e realizzato numerosi spettacoli, tra cui La rivoluzione è facile se sai come farla, insieme a Lo Stato Sociale, tre edizioni di Lapsus Urbano, un percorso audioguidato attraverso i conflitti del tessuto cittadino immaginato insieme all’autore teatrale Riccardo Tabilio. Comizi d’amore, un progetto di teatro partecipato in diversi movimenti ispirato all’omonimo documentario di Pasolini, La grande età prodotto dalla stagione Agorà che ha portato in scena le vite di oltre venti ultraottantenni, Il giardino dei ciliegi – Trent’anni di felicità in comodato d’uso, prodotto da ERT-Emilia Romagna Teatro e vincitore del Premio Rete Critica 2018, e F. – Perdere le cose, che ha debuttato a Vie Festival 2019.

Riccardo Tabilio è autore teatrale e musicista e lavora tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Collabora con le compagnie Guinea Pigs, Tournée da Bar, Collettivo YAH! oltre che con Kepler-452 per la serie Lapsus Urbano. Nel 2020 ha vinto il concorso NdN di IDRA, con il testo Leviatano, ed è stato autore della performance Fase Nove di Rimini Protokoll, che ha debuttato a Milano nell’autunno 2020.

Agorà, giunta alla 5° edizione, è la rassegna teatrale itinerante nei comuni dell’Unione Reno Galliera nella Area metropolitana di Bologna: Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. La rassegna è promossa da Unione Reno Galliera con la direzione artistica di Elena Di Gioia, realizzata con il contributo di Regione Emilia-Romagna e prodotta da Associazione Liberty. Al centro di Agorà un articolato progetto di teatro diffuso: spettacoli, laboratori, incontri, nuove creazioni e condivisioni con artisti della scena contemporanea, nei teatri e nei luoghi diffusi di otto comuni della Unione Reno Galliera nella Area metropolitana di Bologna.

Main sponsor Unipol Gruppo e Hera

Sponsor Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Gruppo Camst, Lachiter, Borghi Impianti oleodinamici S.p.a., Società Dolce,

Ariostea Broker, Emil Banca, Energy Group, Roboqbo, ASA Azienda Servizi Ambientali S.C.p.A, Palazzo del Vignola

Con la partecipazione di ATER, Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare Emilia-Romagna

Con la collaborazione di Città Metropolitana di Bologna, Istituzione Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina, Biblioteche Associate, Uscire dal Guscio- Educare alle differenze, Premio Giuseppe Alberghini, Collettivo Amalia, Il Corpo delle Donne – Corpo Sociale, TeaLtro, Il Parco delle Sculture di Nicola Zamboni e Sara Bolzani