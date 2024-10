Roberto Mercadini in Moby Dick il 14 ottobre 2024 al Teatro Dehon

BOLOGNA – Lunedì 14 ottobre ore 21 torna sul palco del Teatro Dehon di Bologna Roberto Mercadini, che proporrà una lettura/narrazione da Melville: “Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)“.

Moby Dick non racconta una storia. Non è un romanzo. Forse neppure un libro.

È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine.

Moby Dick non si può narrare, “sebbene molti abbiano tentato” (per citare Melville).

Che può farne, allora, un narratore (e nel tempo d’una narrazione)? Può almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce, l’intero calore del magma. Può dire: “sono come un palombaro che scende negli abissi. Trova Atlantide. Non può risalire portandosi Atlantide sulle spalle. Può riportare però qualche frammento (una moneta, un pezzetto d’anfora, un naso di statua).

E poi dire: ‘guardate, questa non è Atlantide; è la prova che, là sotto, c’è Atlantide: andate a farci un giro, se vi capita’.”

Roberto Mercadini

“Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)) .A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro”. Roberto Mercadini

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con oltre 100 date all’anno si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia).

Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo (con direzione artistica di Simone Cristicchi) produce il suo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’ con la regia di Alessandro Maggi e testi dello stesso Mercadini. Nel 2020 esce, sempre per Rizzoli, ‘Bomba atomica’, eletto come il Miglior Libro del 2020 dal concorso indetto da Robinson (inserto culturale di La Repubblica) con giuria composta da lettori ‘forti’ di tutta Italia. Nel 2022 esce il libro ‘L’Ingegno e le tenebre: Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento’, sempre edito da Rizzoli. Nel 2023 esce invece ‘La donna che rise di Dio e altre storie della Bibbia’, sempre per Rizzoli editore. Da gennaio 2023 è ospite della trasmissione “Splendida cornice” condotta da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata in qualità di ‘divulgatore’.

Fra i suoi monologhi

Fuoco nero su fuoco bianco – un viaggio nella Bibbia Ebraica. Con traduzione dall’ebraico antico dell’autore.

Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo per una cittadinanza planetaria. Una produzione di Banca Popolare Etica.

Felicitàfor dummies – felicità per negati

La più strana delle meraviglie – monologo da e su Shakespeare

Dante. Più nobile èil volgare – monologo

Moby Dick. Sebbene molti abbiano tentato – monologo

L’arte di essere nuovi –lezione-spettacolo sulla pittura del Rinascimento Leonardo e Michelangelo –il disegno invisibile delle cose

Libri

La donna che rise di Dio e altre storie della Bibbia | Rizzoli, 2023 L’ingegno e le tenebre. Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento | Rizzoli, 2022

Bomba Atomica | Rizzoli, 2020Storia perfetta dell’errore | Rizzoli, 2018

Io non scrivo mai niente. Monologhi cosmici | Sagoma, 2016 Sull’origine della luce è buio pesto | Miraggi Edizioni, 2016 Madrigali per surfisti estatici | Il Ponte Vecchio, 2011 -rist. 2019

Prezzo Intero € 20,00 – Ridotto € 16,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it

Lunedì 14 Ottobre 2024

ore 21

ROBERTO MERCADINI

in

MOBY DICK

(sebbene molti abbiano tentato)