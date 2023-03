Rimini: tutte le visite guidate del primo fine settimana del mese

Dal tour alla scoperta della street art riminese alle visite guidate proposte dai Musei della città, dalle passeggiate culturali a ritmo di sport, al tour in bici

RIMINI – Il primo weekend del mese vede i luoghi della cultura riminese aprire le loro porte per invitare alla scoperta delle bellezze custodite attraverso diverse visite guidate. Dal Fellini Museum, il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini (domenica 2 e venerdì 7 aprile, ore 17) al Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (visitabile la domenica mattina alle ore 11), dal Part- Palazzi dell’Arte, il museo d’arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell’Arengo e del Podestà (sabato 1° aprile, ore 17) alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico con i suoi eccezionali mosaici e con lo straordinario corredo, unico al mondo e il più completo giuntoci dall’antichità, di oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti all’adiacente Museo della Città (domenica 2 aprile, ore 17).

La domenica prima di Pasqua, VisitRimini propone Speciale Urban Art, un city tour dedicato all’arte di strada, per ammirare i murales che rappresentano personaggi legati alle origini rurali e marittime della città, o al mondo del cinema come quelli dedicati a Fellini e presenti nel Borgo San Giuliano, per poi arrivare al bimillenario Ponte di Tiberio, dove, nella piazza sull’acqua, si sono espressi giovani street writer.

Per gli amanti dello sport, un’opportunità per praticarlo imparando delle pillole di approfondimento sulla città di Rimini con Lo Sport incontra la Cultura, terzo appuntamento in compagnia della personal trainer Elen Souza e di una guida turistica che accompagnerà i partecipanti in un percorso dal titolo “Salute e Benessere nella Rimini di fine ‘800 e inizi ‘900”. Una camminata sportiva di circa 9 km con varie soste da Marina Centro al centro storico, per scoprire la Rimini balneare dall’Ottocento ai giorni nostri (domenica ore 9).

In alternativa, sempre domenica 2 aprile domenica è possibile anche fare un tour in bicicletta seguendo i percorsi ciclabili a ridosso delle antiche mura della città e fermandosi ad ammirare i luoghi più evocativi della città, con Guidopolis.

Dal giovedì alla domenica, sono diverse le visite guidate proposte, a partire dai percorsi dedicati a Fellini, a cura di Cristian Savioli e al sabato torna anche l’appuntamento tutto dedicato alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.

Ecco in dettaglio tutti gli appuntamenti:

domenica 2 e 16 aprile 2023

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: Speciale Urban Art

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un city tour dedicato all’arte di strada con la magia dei colori della primavera.

“Una visione, un ricordo, può materializzarsi nello spazio circoscritto di una pagina, di una parete?”. È ciò che si scoprirà attraverso questo itinerario guidato, partendo dal pittoresco borgo San Giuliano, le cui case, con le variopinte facciate, recano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo (e.g. Federico Fellini,) piccole e grandi «macchiette» che da tempo dialogano con il presente. Per poi arrivare al plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers.

Tour guidato disponibile in lingua italiana, francese, inglese.

Ore 10.30 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/303745-rimini-city-tour-speciale-urban-art

domenica 2 aprile 2023

Bagno 26 (Luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

Una camminata sportiva di circa 9 km guidata da Elen Souza, Personal Trainer, accompagnati da una guida turistica che offrirà pillole di cultura. Il titolo e il tema di questo appuntamento, ormai a cadenza mensile, è “Salute e Benessere nella Rimini di fine ‘800 e inizi ‘900”. In un anello di circa 9 km di camminata sportiva con esercizi che accompagnano le varie soste, da Marina Centro al centro storico, si scopriranno le origini della Rimini balneare dal 800 ai giorni nostri. Ore 9.00 partecipazione a pagamento Info: 348 0981594

domenica 2 aprile 2023

Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini

Bike tour delle mura Malatestiane di Rimini

Visita guidata della città di Rimini con focus sulle mura difensive della città di Rimini. Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto fino al borgo San Giuliano, toccando altri luoghi evocativi della città come Castel Sismondo. Il tour si svolge in sella alla propria bicicletta. Partenza con minimo 5 persone.

Ore 10.00 Partecipazione a pagamento Info: 329 2740433 marco.torri@guidopolis.com

ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Rimini, la città di Federico

Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 – 15 – 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il sabato

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com