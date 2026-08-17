Rimini si prepara ad accogliere Papa Leone XIV

Al via la settimana, dal Meeting agli eventi d’agosto

RIMINI – Dopo il Ferragosto, Rimini si prepara a vivere una delle settimane più intense e significative dell’estate con l’arrivo del Papa a Rimini sabato 22 agosto, in occasione della 47ª edizione del Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, in programma dal 21 al 26 agosto al quartiere fieristico.

Dopo l’incontro con partecipanti e organizzatori del Meeting in Fiera, il Santo Padre celebrerà una solenne Santa Messa sulla spiaggia (Piazzale Boscovich) con attese 25mila persone, rinnovando lo storico legame avviato il 29 agosto 1982 con lo storico incontro con San Giovanni Paolo II.

Il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli, improntato quest’anno sull’ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri L’amor che move il sole e l’altre stelle, si presenta come un grande laboratorio internazionale di cultura, confronto e partecipazione, con incontri, mostre, spettacoli, concerti, sport ed eventi diffusi. Oltre 150 convegni, 500 relatori, 14 mostre e 14 spettacoli, dedicati ai grandi temi dell’attualità: dignità della persona, pace, educazione, dialogo tra culture e religioni, innovazione tecnologica e sfide legate all’intelligenza artificiale. Tra gli ospiti spiccano anche importanti personalità delle istituzioni europee e italiane, del mondo ecclesiale, della ricerca scientifica, del giornalismo e dello sport.

Accanto agli incontri culturali e alle mostre, il Meeting propone un ricco programma artistico. Il Teatro Amintore Galli ospiterà il concerto inaugurale dello Yasmeen Choir di Gerusalemme, simbolo di dialogo interculturale attraverso la musica (21 agosto). Seguiranno il concerto di Giovanni Caccamo (23 agosto) con la Sicily Symphony Orchestra e l’omaggio a Franco Battiato, lo spettacolo musicale Muovendosi tra i silenzi con I Solisti Veneti (24 agosto) e, infine, lo spettacolo teatrale La Fame. La parabola dell’uomo che fece tutto per amore, una riflessione sul desiderio, la fragilità e la forza trasformativa dell’amore (25 agosto).

La settimana sarà animata anche da numerose altre iniziative diffuse sul territorio. Prosegue il festival Le città visibili, con spettacoli teatrali, concerti e performance immersive ospitate in luoghi suggestivi della città. Tra gli appuntamenti della settimana: Teatro al Teatro Galli (17 e 18 agosto), Manifesti per dopo la fine del mondo al Museo della Città (19 agosto) e Lusìn all’Arena Francesca da Rimini nell’ambito di SGR Live (23 agosto).

La Corte degli Agostiniani continua ad accogliere la rassegna cinematografica Cinema sotto le stelle, con film internazionali, anteprime e questa settimana anche in collaborazione con Meeting per l’amicizia fra i popoli.

L’Area Eventi Settebello propone concerti, teatro, incontri culturali e appuntamenti musicali che spaziano dal soul al rock d’autore, mentre il Parco degli Artisti ospita serate dedicate al jazz brasiliano (20 agosto), allo swing (21 agosto) e alla musica popolare romagnola con l’attesa esibizione di Roberta Cappelletti (22 agosto).

Nel centro storico, all’Arena Francesca da Rimini, trovano spazio numerosi eventi a ingresso libero, tra cui il concerto Pennabilli Social Club – Buena Vista Social Club Revival (19 agosto), lo spettacolo storico Rimini… Estate 1944 (21 agosto).

Grande spazio è riservato anche al benessere e alle attività all’aria aperta. Sulla spiaggia si svolgono i suggestivi Bagni Sonori all’Alba, le sessioni di ginnastica SunRise e SunSet Flow, gli allenamenti collettivi di Fluxo Summer e le escursioni in SUP all’alba e non mancano proposte originali come il laboratorio di uncinetto sulla spiaggia a Miramare.

Per gli appassionati di sport sono in programma il Torneo Nazionale Open Femminile di Tennis al Tennis Club Viserba (fino al 20 agosto) e il 1° Campionato Foot Table Città di Rimini, che anima diversi stabilimenti balneari fino a settembre.

La tradizione gastronomica trova espressione nella Serata dello Spiedino del Pescatore al Museo E’ Scaion di Viserbella (25 agosto) e nelle cene estive del Mercato Coperto con La Magnèda, mentre le Oasi Climatiche Inclusive offrono attività sociali, culturali, musicali e ricreative in spazi verdi, il Parco Giovanni Paolo II e La Cava e il Parco Gianni Rodari a Santa Giustina, durante i periodi di caldo intenso.

Completano il programma i tradizionali appuntamenti estivi come la Rimini Shopping Night del mercoledì sera, i mercatini serali del centro storico, le fiere dell’artigianato e gli appuntamenti dei Cento Giorni in festa diffusi nei quartieri turistici della città. A Viserba continuano le serate dello Sganassau Cabaret che il 21 agosto ospita Sasà Spasiano, mentre a San Giuliano Mare va in scena il Baia Summer Festival dedicato ai giovani talenti musicali (17 agosto). La giuria sarà presieduta dal cantante Ascanio, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al talent show Amici e protagonista anche di un’esibizione dal vivo durante la serata. Al suo fianco, a valutare le performance dei partecipanti, saranno Rory Di Benedetto, produttore discografico e autore musicale, e Marco Giorgi, autore e arrangiatore.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



LA VISITA DEL SANTO PADRE A RIMINI

sabato 22 agosto 2026

Rimini

Visita di Papa Leone XIV a Rimini

In occasione del Meeting per l’amiciza fra i Popoli, Rimini ospita la visita di Papa Leone XIV, frutto di un impegno corale che vede la stretta collaborazione tra la Diocesi di Rimini, guidata da Sua Eccellenza Monsignor Nicolò Anselmi, il Meeting per l’amicizia fra i Popoli e l’Amministrazione Comunale. L’evento segna un capitolo fondamentale per la comunità locale, rinnovando quel legame storico iniziato il 29 agosto 1982 con l’indimenticabile incontro e la Santa Messa al porto di San Giovanni Paolo II.

Il programma della visita prenderà il via nel pomeriggio di sabato 22 agosto ai padiglioni del Meeting di Rimini, per incontrare i partecipanti e gli organizzatori. A seguire, il Santo Padre presiederà una solenne Celebrazione Eucaristica in spiaggia rivolta alla cittadinanza, ai fedeli dell’intera Diocesi di Rimini e a tutti i visitatori presenti.

PROGRAMMA A RIMINI

ORE 17 circa: Arrivo in centro storico e passaggio in Papamobile dall’Arco d’Augusto al Tempio Malatestiano.

ORE 17.30: Incontro nel Tempio Malatestiano, riservato agli invitati autorizzati.

DALLE ORE 18 circa: Trasferimento a Marina Centro e passaggio lungo il Parco del Mare e l’area del porto.

ORE 18.30 circa: Celebrazione Eucaristica in piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera. Accesso con pass.

La presenza del Santo Padre a Rimini rappresenta un messaggio di speranza per una terra che si conferma, ancora una volta, luogo di pace e libertà.

Info: 0541 1835170 www.diocesi.rimini.it/papaleonearimini/

Tutte le info su programma, viabilità, ordinanze, elenco oggetti vietati ecc. sono disponibili sul sito https://www.comune.rimini.it/vivere-il-comune/visita-santo-padre

IN EVIDENZA

dal 21 al 26 agosto 2026

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – ingressi Sud ed Ovest

Meeting per l’amicizia tra i popoli

L’amor che move il sole e l’altre stelle

Il Festival estivo di incontri, mostre, musica, spettacoli e sport, giunge alla 47esima edizione. Una manifestazione a carattere internazionale che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede.

La 47ma edizione del Meeting porta il titolo: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, frase tratta dall’ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri che mira a esplorare la profondità e il significato dell’amore come tema centrale dell’edizione. A ciò si ispira un programma dedicato alla dignità della persona, alla pace, all’educazione, alle sfide dell’intelligenza artificiale e al confronto tra culture e religioni, con incontri, mostre e dibattiti al fine di generare riconciliazione e nuove forme di socialità, facendo di Rimini un laboratorio di dialogo culturale e civile.

L’evento di quest’anno sarà segnato dalla storica visita di Papa Leone XIV il pomeriggio di sabato 22 agosto, che sarà seguita da una Santa Messa per la città e per l’intera Diocesi di Rimini.

Il programma prevede oltre 150 convegni con 500 relatori, 14 mostre e 14 spettacoli, alcuni dei quali ospitati nella cornice del Teatro Galli o alla Corte degli Agostiniani.

Tra gli ospiti annunciati figurano la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, i vicepresidenti del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre a numerosi esponenti del Governo italiano.

Ampia anche la partecipazione del mondo ecclesiale, con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, e padre Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa, insieme a testimoni provenienti da aree interessate da conflitti e crisi internazionali, dalla Terra Santa all’Ucraina.

Spazio anche alla cultura e alla ricerca scientifica con la presenza, tra gli altri, della sociologa Eva Illouz, della fisica Fabiola Gianotti, dell’astrofisico Heino Falcke, del direttore della Specola Vaticana Richard Anthony D’Souza e dell’architetto della Sagrada Família Jordi Faulí. Attesi inoltre i giornalisti Enrico Mentana e Bruno Vespa, insieme a protagonisti del mondo dello sport come Arianna Fontana e Valentina Greggio.

Cuore pulsante della manifestazione sono i 3.000 volontari provenienti da tutto il mondo, che gestiscono una struttura complessa comprensiva del Villaggio Ragazzi (con laboratori e mostre dedicate) e di uno Sport Village da 12.000 mq. di campi da gioco.

Fedele alla sua vocazione tecnologica e globale, il Meeting trasmette i principali incontri in diretta streaming in italiano, inglese e spagnolo, rendendo i contenuti accessibili a un pubblico internazionale anche dopo la conclusione dell’evento.

Orario: dalle 10.30 alle 24.00 Info: 0541 783100 (attivo anche durante la manifestazione)

www.meetingrimini.org

sabato 22 agosto 2026

Rimini, Fiera

Meeting Music Contest – L’amor che move il sole e l’altre stelle

Contest musicale organizzato dal Meeting per l’amicizia fra i popoli e dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, la piattaforma di scouting della scena musicale indipendente italiana, in collaborazione con Made Officina Creativa.

Gli artisti sono invitati a presentare un brano inedito che esplori il tema del Meeting di Rimini 2026: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti gli artisti e le band che rispettano i seguenti requisiti: avere più di 14 e meno di 40 anni e una passione autentica per la musica.

Dopo un’attenta selezione, vincono l’accesso alla finale i 5 finalisti Margine, Dirlinger, Lisandro e Lo Stretto Superfluo, Francesco Rainero e Benedetta Perozzi, che si esibiranno al Meeting nel Palco delle Piscine Ovest sabato 22 agosto con una giuria presieduta dal cantautore Giovanni Caccamo.

Ore 21.30

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2026/meeting-music-contest-2026/

SPETTACOLI DEL MEETING

venerdì 21 agosto 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Yasmeen Choir in concerto

Il concerto inaugurale è affidato allo Yasmeen Choir, rinomato coro giovanile di Gerusalemme, parte del Magnificat Institute, scuola di musica della Custodia di Terra Santa situata nel Quartiere Cristiano della Città Vecchia. Fondato con l’obiettivo di promuovere la convivenza attraverso la musica, il coro – diretto da Jamil Freij – riunisce giovani cantanti provenienti da differenti contesti culturali e religiosi.

Il repertorio spazia dalla musica sacra europea ai canti tradizionali arabi e internazionali, riflettendo la ricchezza e la pluralità della scuola di cui fa parte.

Regolarmente invitato in festival e contesti culturali internazionali, il Yasmeen Choir ha intrapreso una tournée negli Stati Uniti nel 2018 e si è esibito a Roma nel dicembre 2025, collaborando nel tempo con artisti di rilievo internazionale.

Per il concerto inaugurale, un ensemble di diciassette voci accompagnate al pianoforte propone una selezione di brani rappresentativi di diverse tradizioni musicali, offrendo un’esperienza che afferma la musica come spazio di incontro, dialogo e bellezza condivisa.

In collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Biglietti disponibili su: www.vivaticket.com/it/ticket/yasmeen-choir-in-concerto/ Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2026/spettacoli/spettacoli-a-pagamento/

domenica 23 agosto 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

L’alba dentro l’imbrunire

Il nuovo tour di Giovanni Caccamo, “L’alba dentro l’imbrunire”, celebra dieci anni di carriera attraverso un percorso musicale che attraversa i brani più significativi dei suoi primi quattro album, insieme a canzoni scritte per importanti interpreti della scena italiana, tra cui Elisa, Andrea Bocelli, Malika Ayane e Patty Pravo.

La seconda parte del concerto è dedicata a Franco Battiato, maestro e mentore dell’artista, attraverso un omaggio che ne rievoca la profondità poetica e musicale.

Dopo il successo dell’album “Parola”, arricchito da collaborazioni internazionali, e del progetto “Parola ai giovani”, promosso in collaborazione con le Nazioni Unite, Caccamo torna sul palco accompagnato dalla Sicily Symphony Orchestra diretta dal Maestro Luigi Sferrazza.

Il concerto si configura come un viaggio musicale tra armonia, riflessione e canzoni senza tempo.

In collaborazione con la Fondazione Franco Battiato e International Music & Arts. Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. In collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana.

Biglietti disponibili su: www.vivaticket.com/it/ticket/l-alba-dentro-l-imbrunire-giovanni-caccamo-sicily-simphony-orchestra

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2026/spettacoli/spettacoli-a-pagamento/

lunedì 24 agosto 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Muovendosi tra i silenzi

Un programma che mette in dialogo due voci fondamentali della musica contemporanea, Arvo Pärt e Rachel Portman, accomunate da una scrittura essenziale, introspettiva e profondamente evocativa.

La musica di Pärt, segnata da una dimensione spirituale e meditativa e divenuta iconica anche nel cinema d’autore – tra cui il brano d’apertura de “La grande bellezza” – è rappresentata da alcune delle sue composizioni più celebri, tra cui “Fratres”.

Prima donna a vincere il Premio Oscar per la miglior colonna sonora, Rachel Portman si distingue per la trasparenza formale e l’intensità emotiva delle sue composizioni.

Il programma attraversa alcune delle sue più celebri musiche per il cinema, tratte da “Emma”, “Chocolat” e “Le regole della casa del sidro”.

Accanto a esse, “Notturno Passacaglia” di Ennio Morricone, pagina di intensa rarefazione e profondità espressiva completa il percorso sonoro.

L’esecuzione è affidata a I Solisti Veneti, storica formazione di fama internazionale, protagonista di migliaia di concerti e registrazioni con i più grandi solisti.

Un progetto che restituisce alla musica per il cinema la sua piena autonomia artistica, valorizzandone l’unicità espressiva.

I Solisti Veneti: diretti da Giuliano Carella, Daniela Pini mezzosoprano, Massimo Mercelli flauto. Lorenzo Guzzoni clarinetto, Alessandro Cesaro pianoforte, Lucio Degani violino principale.

In collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana. Biglietti disponibili su: www.vivaticket.com/it/ticket/muovendosi-tra-i-silenzi-i-solisti-veneti-in-concerto

Ore 21.30 Ingresso a pagamento

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2026/spettacoli/spettacoli-a-pagamento/