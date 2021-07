Rimini riceve il Vivisalute Award per l’innovazione

RIMINI – Ieri sera nella cornice del Teatro Amintore Galli si è svolta la premiazione del Vivisalute Award organizzata da Bocconi Alumni Rimini, in collaborazione con Topic Healthcare, Associazione Vivisalute e Cergas Bocconi.

Il Vivisalute Award è un riconoscimento a persone, imprese, associazioni, enti pubblici e privati che si sono distinte per attività generatrici di valore sociale nel campo della ricerca, sostenibilità, tutela della salute, servizi socio-assistenziali, nel rispetto delle diversità e a favore di una cultura dell’inclusione.

Il Comune di Rimini è stato premiato per la categoria Innovazione, perché promuove un concetto di benessere che si inserisce in un più profondo cambio culturale e relazionale, e il progetto Sea Wellness Park (Parco del Mare) è stato scelto quale testimonianza più significativa. Il progetto, che ha ottenuto anche il riconoscimento da parte dell’ONU come “best practice” nell’obiettivo 14 dell’Agenda ONU 2030 “Life below water”, ha coinvolto prima la rete idrica, con il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, la più grande opera di risanamento idrico realizzata in Italia, poi i 16 km di lungomare, che diventeranno un parco urbano tra spiaggia e città, con spazi verdi, piste ciclabili e “health & wellness station”. A ritirare il premio per il Comune di Rimini il Sindaco Andrea Gnassi che, nel suo intervento, ha sottolineato i concetti principali alla base del progetto del Parco del mare.

Oltre al Comune di Rimini, i premiati di questa edizione sono stati: Erica Alessandri di Technogym, Rosanna Favato dell’Azienda Pubblica di servizi alla persona città di Bologna, Anna Fiscale di Quid, Giacomo Gorini, Immunologo dell’Università di Oxford, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) “Dino Amadori”, Fabio Lazzari della rivista Terra del Buon Vivere e Francesca Raggi del Presidio ospedaliero di Rimini, AUSL della Romagna.

Vivisalute è un’associazione nazionale di volontariato, no-profit, con sedi regionali, che opera nel campo della promozione della buona salute e della qualità della vita. L’Associazione Vivisalute conferisce da oltre un decennio il Vivisalute Award. L’iniziativa, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene organizzata annualmente a Milano da Cergas Bocconi, Vivisalute Lombardia e Bocconi Alumni Topic Helthcare. Dal 2021 l’Award è divenuto itinerante e per la prima edizione itinerante è stata scelta Rimini.