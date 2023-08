Rimini: calendario degli eventi

RIMINI – IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023

Bagno 60 e Lungomare, via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Ferragosto a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera, propone delle serate di festa in occasione del Ferragosto.

Martedì 15 agosto, evento speciale ‘Balconi Dance’, con musica, balli e divertimento sul nuovo lungomare di Torre Pedrera. Non mancherà lunedì 14 agosto il mercatino estivo di artigianato e antiquariato in via Tolmetta. Ore 21. Ingresso libero.

lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Ferragosto a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella in occasione del Ferragosto, propone delle serate di festa.

Martedì 15 agosto la serata è animata da musica, balli e cabaret con lo spettacolo ‘Hallo Casadei Show’. il mercatino estivo lunedì 14 agosto.

Ore 21 Ingresso libero

da lunedì 14 a martedì 15 agosto 2023

Sedi varie – Rivazzurra di Rimini

Ferragosto a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di festa per festeggiare il Ferragosto.

Lunedì 14 agosto ai giardini dei bagni 120-128, in via Regina Margherita sulla passeggiata del lungomare, pre-ferragosto con lo spettacolo di ‘Casadei Marco Danze Show’.

Segue un evento speciale martedì 15 agosto in via Lecce, con musica e spettacolo ‘Ferragosto People Show’. Non mancherà il mercatino estivo ‘Bancarelle al mare’ nei giardini dei bagni 120-128.

Ore 21.00 Ingresso libero

martedì 15 agosto 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

Influencia do Jazz

Marecchia Social Fest

Serata speciale in occasione del Ferragosto, con uno spettacolo dedicato alla musica jazz e non solo. Uno show che valorizza la combinazione tra il caratteristico sound dello swing americano e i ritmi e le armonizzazioni latine. Si esibiscono per l’occasione Rossella Cappadone alla voce e chitarra, Alessandro Altarocca al piano, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria, con le musiche di celebri artisti come Tania Maria, Horace Silver, Tom Jobim e Duke Ellington. Evento in collaborazione tra Rimini Classica e la cooperativa sociale Cento Fiori.

Info: 339 5472580 riminicassica@gmail.com

Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/riminiclassica/events/?id=100063805080400&sk=events&locale=it_IT

martedì 15 agosto 2023

Bagno 6, viale Paolo Toscanelli, 37 – Rimini Rivabella

Aspettando l’alba

In occasione del giorno dell’Assunta, si svolge il tradizionale concerto del coro ‘Nostra Signora di Fatima’, diretto dal Maestro Loris Tamburini.

Ore 6.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/corale.nsdf

martedì 15 agosto 2023

Le Spiagge Bagno 62, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 6/a – Rimini

Festa della Madonna Assunta in cielo

Santa Messa al mare

Festa religiosa con Santa Messa presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi e animata dalla Parrocchia Villaggio 1° Maggio. A seguire colazione e momento conviviale con il Vescovo.

Ore 5.45 Ingresso libero

fino a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Continuano gli appuntamenti di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR.

Mercoledì 16 agosto spettacolo ‘The Songwriter’, un omaggio a cantautori italiani.

Martedì 22 agosto toccherà a Risuona Rimini con Oltre le frontiere, che farà immaginare un mondo senza pregiudizi, emarginazione, segregazionismo e logiche puramente economiche.

Ore 21.30 Ingresso libero www.facebook.com/GruppoSGR

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico negozi aperti fino a tardi: shopping, food, musica e cultura, tornano gli appuntamenti infrasettimanali di Rimini Shopping Night.

Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura, con i musei aperti anche di sera.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 circa Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì sera fino al 30 agosto 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee, voglia di creare e di inventare. Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città nei mercoledì d’estate.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

Cibo e divertimento per tutte le età.

Orario: 19.00 – 23.00 Info: www.facebook.com/mercatocoperto.rimini

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Burattini e Saltimbanchi a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi e i burattini della Compagnia J. Niemen. Uno spettacolo divertente per tutte le età con ballerini, marionette, giocolieri, suonatori di fisarmoniche e clown.

Ore 21. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

giovedì 17 agosto 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Schiuma party

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata all’insegna del divertimento con lo Schiuma Party.

Orario: dalle 21 alle 24 Ingresso gratuito www.facebook.com/comitatotorrepedrera

Fino a mercoledì 23 agosto 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Cinema sotto le stelle agli Agostiniani

Continua alla Corte degli Agostiniani la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del Comune di Rimini, proponendo al pubblico i migliori film della stagione invernale, da vedere sotto le stelle. Una selezione di 23 film che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima. Programma della settimana:

venerdì 18 agosto

La cospirazione del Cairo (Boy from Heaven), di Tarik Saleh (Svezia 2022, 125’)

sabato 19 agosto

Stranizza d’amuri, di Giuseppe Fiorello (Italia 2023, 130’)

domenica 20 agosto

Empire of Light, di Sam Mendes (USA 2022, 119’)

lunedì 21 agosto

Emily, di Frances O’Connor (Gran Bretagna 2023, 130’)

martedì 22 agosto

Tutto in un giorno (En los márgenes), di Juan Diego Botto (Spagna / Belgio 2022, 109’)

Scarica tutto il programma su: https://drive.google.com/file/d/1auTT4OPu5A9FoMohTD_Vy5u8KsOmSZwd/view

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)

Tutti i venerdì fino al 1° settembre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed arricchito con ospiti e performance varie. Venerdì 18 agosto è la volta del cabaret fiabesco di Gianpiero Perone.

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.sganassau.it

Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati

18, 20, 25, 27 agosto 2023

Parco Pertini, via N. Tommaseo – Rimini Rivazzurra

Pertini Pertutti

Nell’ambito del percorso progettuale Vivi il Parco è proposta una rassegna a cura della cooperativa Doc Servizi Rimini, in collaborazione con il Bar del Parco, per vivere il parco anche dopo il tramonto. Gli appuntamenti della settimana: La musica interattiva e i racconti di Roberto Galvani (domenica 20 agosto). Venerdì 18 agosto si balla e si canta insieme al Trio Acustico e Armonico Tetraurei che porterà sul palco i grandi classici della musica internazionale in chiave acustica, con bellissime armonie vocali.

Ore 21.15 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/docservizirimini/?locale=it_IT

venerdì 18 agosto 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

I Suoni…le Parole…Un Simposio informale sotto la luna

Nella splendida cornice di Castel Sismondo, nell’ambito del Festival ‘I Suoni…le Parole…un Simposio informale sotto la luna’ si esibiscono Raffaello Bellavista insieme a Diego Fusaro. Raffaello Bellavista, pianista e cantante lirico allieta la serata con interventi musicali alternati a riflessioni di grandi intellettuali interpretate dal filosofo Diego Fusaro, che si considera allievo indipendente di Hegel, Marx, Gentile e Gramsci.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 377 9887578 (negli orari di ufficio)

venerdì 18 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar

Un concerto in omaggio al grande Maestro Ennio Morricone, le cui composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Protagonista strumentale del concerto è il prestigioso Ensemble Le Muse, tutto al femminile. Diretto dal Maestro Andrea Albertini che per l’occasione, oltre ad occuparsi della direzione orchestrale, siede al pianoforte e introduce i brani, ripercorrendo con il pubblico i momenti salienti della carriera di Ennio Morricone, raccontando le storie che si celano dietro alle sue musiche. Ospite musicale della serata è Angelica Depaoli che, con la sua voce farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. Special guest, Susanna Rigacci: la soprano italo svedese che dal 2001 è stata la voce solista di Morricone nel mondo. Nel corso della serata, sono eseguite particolari rielaborazioni delle colonne sonore degli spaghetti western di Sergio Leone (“C’era una volta il west”, “Il Buono il brutto e il cattivo”, “Giù la testa”), le magiche atmosfere di “Mission”, le tinte più moderne di “Malena”, “Nuovo Cinema Paradiso”, e si potranno ascoltare anche le indimenticate canzoni come “Se Telefonando” (portata al successo da Mina) e “Here’s to you” (cantata da Joan Baez), di cui Morricone è stato l’autore. L’evento era in programma venerdì 4 agosto, è stato rinviato a venerdì 18 agosto causa mal tempo. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data del 18 agosto. Ore 21 Ingresso a pagamento

Info: info@teatroverdimontecatini.it www.facebook.com/parcodegliartistirimini

sabato 19 agosto 2023

Parco Serra Cento Fiori, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

Filippo Malatesta in concerto

Marecchia Social Fest

Nell’ambito del Marecchia Social Fest, la rassegna organizzata dalla Cooperativa sociale Cento Fiori nel parco de La Serra Cento Fiori, è proposto il concerto del cantante e autore di Verucchio, Filippo Malatesta.

Una passeggiata musicale tra i sei album firmati dall’artista, l’ultimo dei quali Sopra la Polvere, del 2019, oltre ad alcuni omaggi agli artisti più amati da Malatesta, tra i quali De André e gli U2.

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori/?locale=it_IT

sabato 19 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Once Upon a Rock

Sul palco del Parco degli Artisti sono protagoniste le voci di Corrado Peluso, Mario Mosca e Lorenzo Giovagnoli. Chitarre Paolo Pedretti, Giulio Vampa; al piano e Hammond Lorenzo Giovagnoli; al basso Danilo Fiorucci; alla batteria Luca Cetroni. E ancora il Quartetto Eos, al flauto Matteo Salerno, al violino Aldo Capicchioni; alla viola Aldo Maria Zangheri, al violoncello Anselmo Pelliccioni. Arrangiamenti di Marco Capicchioni, per una serata all’insegna del Rock. In scaletta fra gli altri brani storici degli ACDC, Guns n’ Roses, Deep Purple e Led Zeppelin. La prevendita dei biglietti è disponibile su: www.liveticket.it/riminiclassica Ore 21.15 Ingresso a pagamento

Info: riminiclassica@gmail.com www.facebook.com/parcodegliartistirimini

domenica 20 agosto 2023

Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/N – Rimini

Auto moto cicli d’epoca

Il Museo Nazionale del Motociclo di Rimini propone degli appuntamenti estivi fissi per gli appassionati del Mercatino Mostra Scambio Auto, Moto, Ciclo e Ricambi d’Epoca. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, ogni terza domenica del mese si svolge una mostra scambio nel parco esterno del Museo del Motociclo di Rimini. L’evento è organizzato da Automotociclo con il Patrocinio del Museo Nazionale del Motociclo e del Comune di Fano.

Orario: dalle 9.30 alle 17.30 Ingresso gratuito Info: www.museomotociclo.it

martedì 22 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Cricca in concerto con Quintetto Eos

Appuntamento al Parco degli Artisti con il concerto di Cricca, giovanissimo Riccionese Doc uscito trionfalmente dall’ultima edizione di Amici. Con la partecipazione del Quintetto EOS composto da Aldo Capicchioni (primo violino), Simone Grizzi (secondo violino), Aldo Maria Zangheri (viola), Veronica Conti (violoncello), Anselmo Pelliccioni (contrabbasso) e dai cori ‘Le Allegre Note’ e ‘Note in Crescendo’, diretti da Fabio Pecci. A completare il roster, Max Corona (chitarre) e Marco Capicchioni (pianoforte e arrangiamenti). I biglietti numerati sono disponibili su www.liveticket.it/riminiclassica

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

martedì 22 agosto 2023

via Dei Martiri (da via Avogadro a via Righi) – Rimini Rivazzurra

Un Quartiere in festa

Festa di fine estate con musica dal vivo anni 60/70/80 della band ‘Irriducibile Fucina’, che accompagnerà la serata con musica di altri tempi. Durante la serate i negozianti proporranno piatti tipici della cucina romagnola e bevande (a pagamento).

Orario: dalle ore 18 alle 23 Ingresso gratuito

Tutti i lunedì, martedì e giovedì fino al 31 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno Info: 339 2400025

http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

MOSTRE

fino a giovedì 31 agosto 2023

Dal bagno 47 al bagno 100 – Rimini Sud

Tutti al mare

E’ un racconto per immagini in una cornice inedita, quello proposto dalla mostra fotografica dal titolo ‘Tutti al mare’. Lungo 2,5 km di spiaggia, dal bagno 47 al bagno 100, sarà possibile ripercorrere i primi 180 anni dalla fondazione del primo stabilimento balneare attraverso una serie di 100 immagini su plance: dal Kursaal all’Isola delle Rose, dalla palata a Renzo Pasolini, dal corteo dei fiori alle dune del lungomare di oggi, dalle baracche delle origini ai chiringuito.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

fino al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

Orario: dal 24 giugno al 31 agosto da martedì a domenica 10-13 e 16-19 Tutti i mercoledì e venerdì di agosto apertura serale 21-23. Dal 1° al 24 settembre da martedì a venerdì 10-13 e 16-19. Sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Dal Fumetto al Film

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni Settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

E’ ideatore e autore di molti personaggi con la collaborazione di numerosi disegnatori italiani, tra cui: Leone Cimpellin, Giorgio Cavazzano, Giorgio Trevisan, Silvano Sacchetti, Marzio Lucchesi, Giuseppe Scapigliati, Massimo Albini, Magnus, Giovanni Zaccagnini, Silvia Mondini, Silver e Clod.

Ogni giovedì alle 16.00, fino alla fine di agosto, al Cinemino viene proiettato Animation Cartoon Collage di Romano Garofalo.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; lunedì non festivo chiuso

Ingresso: 2 € per il solo Palazzo del Fulgor Info: 0541.793781 www.fellinimuseum.it

fino a domenica 20 agosto 2023

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Edward Hopper – La realtà e l’oltre

Mostra del Meeting

Nell’America degli anni della crisi di Wall Street e del New Deal, si poneva di fronte al quotidiano con uno sguardo che prova a ricercare l’esistenza di un senso. Si tratta di Edward Hopper (1882-1967), il grande pittore realista americano, a cui il Meeting di Rimini nel 2006 dedicò una mostra che ora è riproposta nel centro storico della città. Focalizzando l’attenzione sulle opere principali dell’artista, la mostra illustra la poetica di Hopper, sottolineandone i legami con la filosofia (Emerson) e la poesia (Verlaine, Goethe, Frost). Contemporaneamente, si tiene come riferimento il panorama dell’America dei suoi anni, con paralleli ed esempi nel campo della fotografia e del cinema. La mostra, articolata in 36 pannelli, è stata curata da Elena Pontiggia in collaborazione con Paola Bacuzzi, Silvia Banzatti, Andrea Bonalume, Gabriele Cantoni, Camillo Fornasieri, Miriam Melzi e Marco Vianello, con la cura grafica di Sabrina Toni, e permette uno sguardo complessivo sulla vita e l’opera dell’artista nato nello Stato di New York sulle rive del fiume Hudson.

Orario: da lunedì a sabato 8.00-13.00 Ingresso libero Info: www.meetingrimini.org/dal-4-al-20-agosto-a-rimini-la-mostra-edward-hopper-la-realta-e-loltre

fino a domenica 20 agosto 2023

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro

XeroFatArt

Mostra di pittura botanica dell’artista Marino Calesini, curata dalla critica d’arte Lia Briganti. Calesini, che per diversi anni ha lavorato in ambito fotografico ed ha curato mostre fotografiche di tema botanico, ha messo a punto una sua interpretazione della pittura botanica, in cui unisce la sua passione per le Xerofite con il suo sguardo di fotografo e la sua esperienza di pittore botanico. I suoi dipinti su tavola sono rappresentazioni macroscopiche di dettagli botanici che riflettono la sua predilezione per la terra e per le piante che vivendo in ambienti aridi, mettono in atto strategie di sopravvivenza e di adattamento, generando fioriture meravigliose.

Orario: dal lunedì alla domenica dalle 19 alle 22 Ingresso libero

Info: www.facebook.com/marino.calesini/?locale=it_IT

MERCATINI ESTIVI

Torre Pedrera:

‘Mercatorre’, mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 – fino all’ 11 settembre 2023

‘Mercamare’ mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.30 alle 23.30 – fino all’8 settembre 2023

Viserbella:

‘Viserbella Street Market’

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 – fino al 7 settembre 2023

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 – fino al 5 settembre 2023

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – fino all’8 settembre 2023

Mercato serale

piazzale Adamello

Ogni lunedì dalle 18 alle 23.30 – fino all’11 settembre 2023

San Giuliano Mare:

Second hand 4mum, Wanderlust market, mercatino artigianato che si alternano nelle serate

Il Giardino di B.I.M.B.Y, viale Ortigara

Ogni sabato dalle 18 alle 23 – dal 24 giugno al 19 agosto 2023

Marina centro:

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 – fino al 14 settembre 2023

Con musica e intrattenimento



Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Perugini (Ingresso a mare)

Ogni domenica fino al 3 settembre 2023

‘Art’Ingegno’ – mercatino di artigianato e collezionismo

via Rapallo (Ingresso a mare)

Ogni mercoledì fino al 6 settembre 2023

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 18 alle 24 – fino al 4 settembre 2023 + 15 agosto e 9 settembre 2023

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – fino all’8 settembre 2023 + 8 luglio 2023

Mercatino dedicato ai bambini

via Dei Martiri

13 giugno e 18 luglio 2023 dalle 18 alle 24

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 18.30 alle 24 – fino al 19 settembre 2023

con musica e intrattenimento

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – fino al 21 settembre 2023

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 – dal 26 giugno al 2 settembre 2023