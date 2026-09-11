Restyling di Corso Fratelli Cervi: il 14 settembre un incontro pubblico con residenti e commercianti su cronoprogramma e dettagli dei lavori

L’Amministrazione comunale invita cittadini e operatori al Centro della Pesa per illustrare il calendario dei lavori e il progetto di riqualificazione del viale: cantieri al via ad ottobre, stop a Natale per sostenere il commercio e conclusione entro febbraio

RICCIONE (RN) – L’Amministrazione comunale di Riccione promuove un nuovo incontro pubblico rivolto a tutti i residenti e agli operatori della zona per illustrare nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione di corso Fratelli Cervi. L’appuntamento si terrà lunedì 14 settembre, alle ore 13:00, presso la sala conferenze del Centro della Pesa in viale Lazio 10 a Riccione. All’incontro saranno presenti la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, gli amministratori e i tecnici degli uffici competenti oltre ai progettisti, a disposizione dei partecipanti per rispondere a ogni domanda sui dettagli tecnici e operativi dell’intervento.

Le caratteristiche del progetto e il comfort urbano

L’intervento di riqualificazione restituirà a corso Fratelli Cervi piena vivibilità, bellezza e decoro attraverso la completa risistemazione dei marciapiedi e della sede stradale. Il progetto prevede l’inserimento di nuove alberature di arancio amaro all’interno di aiuole dedicate, il riposizionamento e la razionalizzazione dei posti auto e l’installazione di nuovi stalli per le biciclette. Elemento centrale dell’opera sarà l’introduzione delle eleganti vele ombreggianti in pvc microforato, pensate per creare zone d’ombra naturali, abbassare la percezione termica nei mesi estivi e rendere la passeggiata commerciale piacevole in ogni momento della giornata. Le strutture, studiate su misura per rispettare lo stile architettonico degli edifici, saranno ancorate alle facciate tramite cavetti in acciaio e rompigoccia integrati per prevenire il gocciolamento della pioggia.

Il calendario dei lavori e la tutela del commercio

Secondo il calendario predisposto dal Comune, le opere prenderanno il via indicativamente nel mese di ottobre. Per garantire la massima fruibilità del centro storico e tutelare le attività commerciali del Paese durante il periodo più importante dell’anno, i cantieri verranno completamente sospesi per tutte le festività natalizie. Le lavorazioni riprenderanno poi a inizio anno per concludersi definitivamente entro il mese di febbraio.

“Proseguiamo lungo il percorso di dialogo costante con la comunità per accompagnare la trasformazione del cuore storico di Riccione – sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli –. Questo incontro rappresenta l’occasione per illustrare i dettagli estetici e funzionali del restyling e per condividere un piano di cantierizzazione attento alle esigenze delle attività commerciali, salvaguardando il lavoro dei negozianti nel periodo natalizio. Insieme a residenti e operatori affronteremo ogni aspetto dell’opera per rendere questo intervento un’opportunità di rilancio e bellezza per tutta la città”.