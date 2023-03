“Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente” dal 14 al 19 marzo a Bologna

BOLOGNA – Genoma Films è orgogliosa di celebrare la lunga carriera di Raffaele Pisu – scomparso nel 2019 a 94 anni – con la continuazione del progetto “Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente” – un evento itinerante in diverse città italiane che vuole ripercorrere i 70 anni di attività del poliedrico artista, attraverso una mostra fotografica, una video installazione, la presentazione di un libro a lui dedicato, e anche l’esposizione dei suoi quadri: in pochi sanno sua passione per il disegno e per la pittura.

Dopo l’inaugurazione avvenuta a Pesaro il 25 novembre scorso allo Spazio Bianco/Fondazione Pescheria e l’appuntamento alla Casa del Cinema di Roma, la tappa successiva dell’omaggio si svolgerà da mercoledì 14 a domenica 19 marzo a Bologna alla Sala Colonne di Emilbanca: nel corso dell’inaugurazione del 14 marzo verrà anche presentato ufficialmente il volume Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente di Andrea Maioli.

Raffaele Pisu è stato un prolifico showman, attore radiofonico, teatrale cinematografico e televisivo, comico, conduttore, un vero simbolo dell’Italia del dopoguerra e delle decadi a seguire. Ha attraversato il periodo d’oro della radio, della televisione e del cinema italiano.

Grazie a questo evento celebrativo, viene ripercorsa la sua effervescente carriera con una mostra di fotografie tratte dall’archivio privato Pisu, con una video installazione che proporrà in loop volti ed espressioni dell’artista e con un secondo video in cui è montata una sequenza di brani tratti da un’intervista realizzata nel 2019 dal figlio Antonio quando Raffaele aveva 92 anni. Inoltre, una sezione della mostra è dedicata alle sue molteplici interpretazioni cinematografiche e in particolare ad un celebre film in cui l’attore si distingue in un inedito e straordinario ruolo drammatico: Italiani brava gente (1964) di Giuseppe De Santis. Saranno esposte rare foto di back stage scattate durante le riprese.

Il progetto è di Genoma Films dei fratelli Paolo Rossi Pisu e Antonio Pisu e Marta Miniucchi, quest’ultima ne ha curato anche la direzione artistica.

L’evento è realizzato con il sostegno del MIC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dopo aver vinto il bando “Progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo anno 2021”

L’evento è realizzato in collaborazione con: BCC EMILBANCA, CSC Cineteca Nazionale, Casa del Cinema di Roma, Istituto Luce Cinecittà, Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Sardegna Film Commission, Calzanetto, Zen, Zig Zag, Ebano.