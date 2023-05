“Racconti dalla finestra” giovedì 1 giugno 2023 al Palazzo Scotti di Vigoleno

PIACENZA – Vigilia della Festa della Repubblica a Piacenza, e ancora una volta Palazzo Scotti di Vigoleno si apre alle famiglie grazie al teatro.

Giovedì 1° giugno, nell’ambito delle iniziative per la Celebrazione della 77a Festa della Repubblica, alle ore 20.30 il Salone d’onore della Prefettura di Piacenza, grazie alla sensibilità del Prefetto Daniela Lupo e alla disponibilità di tutto il personale, ospiterà un evento speciale dedicato ai più piccoli, ma non solo.

La serata, organizzata da Teatro Gioco Vita in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita, vedrà in scena i “Racconti dalla finestra” di e con Barbara Eforo, spettacolo di narrazione e di oggetti, tout public a partire dai 3 anni.

L’evento è a pubblico limitato e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (la prenotazione potrà essere comunicata a partire da giovedì 25 maggio a Teatro Gioco Vita: biglietteria@teatrogiocovita.it; tel. 0523.315578, da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 13).

Il Salone d’onore di Palazzo Scotti di Vigoleno torna così ad accogliere le famiglie come avvenuto anche l’anno scorso, sempre il 1° giugno alla vigilia della Festa della Repubblica. Esperienza ripresa poi all’inizio di quest’anno, il 7 gennaio, a chiusura delle vacanze natalizie.

“Racconti dalla finestra” vede in scena una finestra errante su ruote carica di libri. Protagonista una donna che dietro ai vetri di quella finestra invita piccoli e grandi ad ascoltare la voce delle pagine.

Racconti che regalano un mondo senza muri e senza confini.

La donna dietro alla finestra legge, legge, legge… poi si guarda attorno e si accorge che nella sua casetta ci sono tante cose con cui potrebbe giocare. Allora inizia a rovistare nelle sue scatole, nei sacchetti della spesa appena fatta e le sue storie prendono vita. Una caffettiera può diventare Luca il ferroviere, un cucchiaio di legno trasformarsi in una vecchina, una pera può volare come una mongolfiera sorvolando un cuscino-nuvola. E così gli oggetti di uso quotidiano, le bellissime cose “che non servono più”, la frutta e la verdura possono finalmente salire su un palcoscenico a prendersi i meritati applausi dopo una vita trascorsa nell’ombra dei cassetti, nelle angustie delle tasche e negli odori della cucina.

Barbara Eforo, attrice, narratrice e insegnante, dal 2021 collabora con Teatro Gioco Vita. La sua formazione artistica si realizza con il Teatro Stabile di Genova e il Teatro Stabile del Veneto. Lavora sotto la direzione registica di Valerio Binasco, Giuseppe Emiliani, Luca Valentino e Fabrizio Montecchi e parallelamente porta in scena i suoi spettacoli. Voce recitante per gli audiolibri de Il Narratore, dal 2001 al 2007 è co-protagonista nella trasmissione televisiva LʼAlbero Azzurro, storico programma per i bambini di Rai Due, e impegnata come dottore clown nel reparto pediatrico dell’ospedale di Piacenza.

Informazioni e prenotazioni

Teatro Gioco Vita – Via San Siro 9 – tel. 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it

Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 10-13.

