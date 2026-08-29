Raccolta differenziata: arrivano nuove casette Ecoself e si riorganizzano le esistenti

RICCIONE (RN) – Ampliamento della rete di raccolta dei rifiuti e riorganizzazione dei punti di conferimento sul territorio. La Giunta comunale ha approvato il posizionamento di due nuove casette ecologiche meglio note come Ecoself o Eco Smarty, e la riorganizzazione di una già presente sul territorio. Le nuove attrezzature saranno collocate nel parcheggio di viale Carpi, a servizio della zona sportiva vicino a Play Hall, piscina comunale e stadio Nicoletti, e nel parcheggio di viale San Martino, nei pressi del cavalcavia sopra viale G. da Verrazzano.

Si tratta di un potenziamento dei quattro Ecoself già attivi da anni in viale XIX Ottobre all’angolo con viale Panoramica, in viale Empoli, in viale Sicilia (in questo caso è previsto un riposizionamento dell’attuale casetta ecologica) e in viale D’Annunzio al parcheggio Neruda.

Le attrezzature Ecoself garantiscono un servizio ulteriore e in affiancamento alla raccolta porta a porta, consentendo ai cittadini di conferire i rifiuti anche nei giorni in cui non è previsto il ritiro da calendario. I nuovi contenitori, installati da Hera, consentono di raccogliere separatamente l’indifferenziato,carta, plastica e lattine, organico e vetro e, alimentati da pannelli fotovoltaici, sono dotati di sistemi di sanificazione e deodorizzazione.

Oltre ai nuovi punti di raccolta, verrà anche migliorato il decoro urbano, in viale Sicilia dove l’Ecoself verrà spostato dall’area vicina al sagrato della parrocchia Stella Maris a una posizione speculare ma più defilata all’interno dello stesso parcheggio, riducendo l’impatto visivo sulla chiesa e salvaguardando la comodità per i residenti.

“L’obiettivo principale di questo sistema è offrire la massima autonomia e flessibilità a cittadini e turisti – dichiara l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli –. Con gli Ecoself, ognuno può conferire i propri rifiuti nei giorni e negli orari più congeniali alle proprie esigenze, senza vincolarsi esclusivamente ai passaggi del ritiro domiciliare. Si tratta di una soluzione ideale anche per gli ospiti delle seconde case, che possono così conferire i materiali prima di ripartire dalla città. Al contempo – prosegue l’assessore – serve senso civico di tutti per prevenire degrado e abbandoni attorno ai cestelli stradale evitando comportamenti scorretti che danneggiano l’intera collettività. In quest’ottica, è utile che anche i proprietari degli immobili sfitti o concessi in locazione si facciano parte attiva, comunicando con chiarezza le regole di conferimento ai propri inquilini”.