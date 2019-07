Questa sera a Sissa Trecasali Musica in Castello: Roberta Faccani – Ti sento Mia

Domenica 28 Luglio, ore 21.30, al parco Rocca dei Terzi Omaggio alla storia e alle canzoni di Mia Martini alla soglia dei 25 anni dalla scomparsa

SISSA TRECASALI (PR) – L’anconetana Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar, porta il suo talento e la sua capacità di interpretazione domenica 28 luglio alle 21.30 a Sissa-Trecasali nel parco Rocca dei Terzi in uno degli eventi più attesi della rassegna estiva Musica in Castello che sta attraversando sei province in 36 spettacoli con artisti importanti della scena nazionale e internazionale.

In Ti sento Mia, va in scena uno speciale omaggio alla storia e alle canzoni di Mia Martini alla soglia dei 25 anni dalla sua scomparsa. Il concerto è possibile grazie all’organizzazione di Piccola Orchestra Italiana con il contributo ed il sostegno del Comune di Sissa-Trecasali. In caso di maltempo il concerto si svolge nella Sala Cinema Teatro Ferrari.

Giocando sul “Ti sento” dei Matia Bazar, venne scelta proprio nel 2004 come nuova voce del gruppo. Con loro resta fino al 2010 e nel 2005 partecipa al “Festival di Sanremo” con la canzone “Grido d’amore”. Con la band genovese incide tre album e gira il mondo per varie tournee.

Dal 2010 al 2012 torna a teatro nel ruolo della “Regina di cuori” in “Alice nel paese delle meraviglie il musical” il musical, diretto da Christian Ginepro.

Cantante, attrice, vocal coach, autrice di canzoni di musica leggera e musical, è anche presentatrice e produttrice discografica per la sua etichetta “Bandidos records”. Nelle Marche, dirige un corso di formazione artistica per cantanti e performers: “la fabbrica del cantante attore” e svolge numerose masterclass di canto nelle varie scuole italiane.

Nella sua lunga gavetta, oltre a moltissimi live, collabora come vocalist con artisti come Vanoni, Turci, Celentano, Cooper: incide jingles pubblicitari per tv e radio.

Dal 2012 inizia un nuovo percorso da solista: con i suoi musicisti, la “Mataband”, incide il live “un po’ mat(t)ia, un po’ no… “controtempo live tour 2012 durante la tournee estiva del 2012 e 2013, omaggio ai grandi successi dei Matia Bazar. Nello stesso periodo esce il suo primo album da solista “Stato di grazia” in cui Roberta mette in luce non solo le sue doti interpretative ma anche quelle autoriali nelle 14 tracce interamente scritte da lei in collaborazione con Giordano Titarelli.

In diretta rai 1 il 2 ottobre 2013 debutta all’ Arena di Verona, nel ruolo di “lady Montecchi” in “Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo“, musical prodotto da David Zard per la regia di Giuliano Peparini (Tre stagioni consecutive per più di 350 repliche, tour italiano e europeo e quattro repliche all’arena di Verona). Il 28 novembre 2014 canta in mondovisione in onore di Papa Francesco a San Giovanni in Laterano nella manifestazione “terram in pacis”.

Dal 1 luglio 2017 è in tour anche con Renato Zero. Il 10 novembre2017 è uscito il suo terzo album da solista: “Matrioska Italiana (distribuito Universal), che omaggia la musica e gli artisti italiani più famosi in Russia con 11 cover più 3 inediti scritti dalla stessa Faccani. A gennaio 2018 è uscito il secondo singolo dal titolo Ventiquattrore.

La raccolta fondi di Musica in Castello 2019 è per Libera contro le mafie di Don Luigi Ciotti

La rassegna “Musica in Castello” è firmata da Piccola Orchestra Italiana con la direzione artistica di Enrico Grignaffini con la collaborazione del Comune di Sissa-Trecasali

Sostengono e contribuiscono alla rassegna

Main Sponsor: Conad, Europool.

Sponsor: Synthesis, Pomì, Emc2, EmmeQu, centro Cardinal Ferrari Santo Stefano Riabilitazioni, Dulevo International, Aura, Proges, DataConSec, Studio Dott. Giovanni Tancredi, Birrificio Farnese, Rastelli Scavi, Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense.

Sponsor Tecnici: Cantine Bonelli, Ubik, Dragomanno, Len, Comeser, Dedeho, Xonne, GruppoInfor, Water Time, Ip4Work.

Media Partner: Gazzetta di Parma, Radio Bruno.

Progetto grafico: architetto Teresa Maria Gardoni

Proposte per vivere il territorio con promozioni offerte da: Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto; Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli per visite ai manieri con card; Bici Shop Salsomaggiore Terme per noleggio biciclette; Il Rigoletto, Verdi, Mezzadri, tre ristoranti della famiglia Mezzadri per pranzi e cene convenzionati; Centro Benessere Terme Berzieri di Salsomaggiore Terme per percorsi benessere; Spatium la Spa delle Terme di Tabiano; piscina Guatelli di Fidenza e piscina FontaBeach di Fontanellato per sport e relax.

Ti sento Mia – Omaggio alla storia e alle canzoni di Mia Martini

alla soglia dei 25 anni dalla scomparsa

Domenica 28 Luglio, ore 21.30 – Sissa-Trecasali (PR), parco Rocca dei Terzi

Con Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar,

P. Tarantino, batteria – F. Morandi, basso – C. Beccaceci, chitarre – L. Fraula, tastiere

In caso di maltempo: Sala Cinema Teatro G. Ferrari

Per informazioni sugli spettacoli:

Piccola Orchestra Italiana

WhatsApp 348.1234317

info@piccolaorchestraitaliana.it

www.musicaincastello.it