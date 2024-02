“Quello che non vedi di me” di Rosalba Macchiavelli

SASSUOLO (MO) – La scrittrice Rosalba Macchiavelli, vincitrice del Premio speciale del Presidente della Giuria alla V^ Edizione 2023 del premio Internazionale di poesia e narrativa “LORD BYRON PORTO VENERE GOLFO DEI POETI” di Porto Venere (SP), ha pubblicato su Amazon il suo romanzo d’esordio intitolato “Quello che non vedi di me”.

L’opera, già disponibile in versione digitale e tra pochi giorni anche in versione cartacea, racconta in modo profondo, articolato e psicologicamente doloroso la vita di Sandra Ferrari. Accompagna pagina dopo pagina il lettore alla scoperta del suo mondo interiore e familiare svelandone, poco alla volta, sogni, desideri ed inquietudini profonde. Un romanzo psicologico che farà sorridere, piangere, riflettere e prendere posizione.

Della stessa autrice si possono trovare, sempre su Amazon, Racconti sparsi di gente comune (2023), Incontri (2023).