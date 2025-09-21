Queer Art Walk + In Shadow domenica 21 settembre perAsperaFestival – 18ma edizione

BOLOGNA – Nel corso del tempo, la bambola ha finito per essere intesa, almeno in prima battuta, come un semplice oggetto o mezzo per giocare, e in particolare come un gioco ‘da bambine’. Ma la bambola può essere ben di più, come dimostra il patrimonio conservato nel Museo delle Bambole di Bologna (via Riva di Reno 79), dove Flavia Monceri, professore di Filosofia politica all’Università del Molise, domenica 21 settembre alle ore 11 condurrà la quarta Queer Art Walk, format ideato e prodotto dal festival perAspera che rende le collezioni museali esperienza viva, connettendo il senso delle opere con chiavi di lettura inconsuete che le collegano al nostro essere, oggi.

Queer è qui inteso nel senso etimologico di “strano“, “eccentrico” come lo sguardo che crea connessioni tra le opere e noi, tra il passato e il presente. Così scopriamo che la bambola si presta a molte interpretazioni e a molti usi. Fra le altre cose, le bambole sono anche uno strumento educativo nelle mani degli adulti, che lo creano e lo propongono ai bambini per far loro acquisire le caratteristiche e le capacità ritenute necessarie per diventare membri adulti del gruppo di umani nel quale sono inseriti. Perciò, la storia delle bambole corre parallela a quella degli esseri umani (adulti) che l’hanno create, adattandole di volta in volta ai loro ideali estetici, religiosi, sociali, economici, politici e, in definitiva, ai loro modelli culturali.

Ma allo stesso modo in cui è capace di rappresentare le figure e i ruoli tipici del modello di essere umano ‘corretto’ da trasmettere alle nuove generazioni attraverso il gioco, la bambola è anche capace di incorporare la sovversione e la trasgressione. In questa Queer Art Walk, a partire da spunti forniti dal patrimonio raccolto nel Museo, si cercherà di ampliare il discorso per mostrare come l’elemento queer (‘strano’) e la capacità di ‘rendere strana’ (queering) la rappresentazione dell’umano e del suo mondo siano insiti nella bambola, le cui numerose interpretazioni e i cui numerosi ruoli rimangono centrali anche per una più ampia riflessione sul nostro presente.

L’appuntamento si sviluppa in stretta relazione con il contesto museale e co-progettato insieme agli operatori che lo vivono ogni giorno. Queer Art Walk #4 segue #1 alla Certosa, #2 al Museo della Musica, #3 al Museo Davia Bargellini. Queer Art Walk è una produzione Nove Punti / perAspera Festival.

Prenotazione alla mail info@perasperafestival.org e via WhatsApp al numero +39 338 6303693. Il costo del biglietto del museo è di € 5 da acquistare sul posto.

La quarta giornata di perAspera festival prosegue al medievale Castello di Mongiorgio, nel comune di Monte San Pietro, dove, alle ore 18.30, una visita guidata a cura dell’Accademia Culturale dei Castelli In Aria anticipa la performance, in programma per le ore 19.30, In Shadow / A solo with a ghost, di e con la danzatrice e coreografa Francesca Duranti e il musicista/scienziato greco Kostis Gardikis / Dance with Invisible Partners. Una performance site specific unica, tra le ombre della chiesa sconsacrata, con echi di musica elettronica dark mescolati a elementi orientali, alla ricerca dei nostri fantasmi e dei fantasmi del castello.

Ingresso con contributo libero e con prenotazione alla mail info@perasperafestival.org e via WhatsApp al numero +39 338 6303693.

Flavia Monceri (Pisa, 1965) è attualmente Professore ordinario di Filosofia politica all’Università del Molise. È laureata in Scienze politiche (Università di Pisa), ha conseguito il dottorato presso la Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) ed è diplomata in Pianoforte principale. Dirige le collane “Difforme” e “Sakura. Filosofie e società nei prodotti culturali” presso le Edizioni ETS di Pisa. Fra i suoi molteplici interessi di ricerca, che hanno dato luogo a numerose pubblicazioni in italiano e in inglese, si occupa anche di teorie e studi queer e transgender, di comunicazione interculturale e di Disability Studies.

Danzatrice e coreografa, Francesca Duranti si avvicina al teatro all’età di diciassette anni con il progetto italo-francese Voyage du geste con il quale continua a svolgere attività di formazione e creazione in Italia, Francia, Libano, Belgio. Si forma in ginnastica ritmica e artistica, danza contemporanea e classica a Firenze, Siena, nei maggiori centri di danza europei e a New York. Nel 2008 ottiene il Dottorato di Ricerca con una tesi sul mito e la tragedia nella coreografia di Martha Graham e Virgilio Sieni presso l’Università di Siena. Ha collaborato come danzatrice e performer con Accademia Chigiana, Kinkaleri, Xing, Nexus/Simona Bertozzi, Cristina Rizzo, Daniele Albanese, Compagnia Giardino Chiuso, Compagnia Effetto Parallelo, Compagnia Gabriella Secchi, Cie. SUBITOPRESTO (FR), Còrai (Palermo). Dal 2012 crea le sue danze tra le quali NON SO COME STARE (2012, Vetrina Giovane Danza d’Autore), COEURPS (2014), STRANIERO (2015) e Dionysian Fields (2017), Penelope X (2022), In Shadow (2024-in corso). È personal trainer, istruttrice di pilates e fitness e collabora con diverse realtà sportive in Italia.

Dance with Invisible Partners è il progetto personale del musicista e scienziato greco Kostis Gardikis; una fusione di musica elettronica dark con elementi orientali. Compone musica e si occupa di sound design e produzione per teatro, cinema e poesia visiva, esibendosi dal vivo sia da solo che con una band di cinque membri. Le sue opere sono state presentate dal vivo in Grecia, Francia, Italia, Inghilterra, Svizzera, Malta, Libano, Serbia, Cipro e Giappone. Con il nome Dance with Invisible Partners, ha pubblicato 3 album in studio acclamati dalla critica, introducendo innovazioni come l’uso dell’intelligenza artificiale con strumenti di programmazione personalizzati già nel 2020, la prima uscita NFT in Grecia, nonché la prima produzione in Dolby Atmos nel suo ultimo lavoro (Nagasaki, 2025).

perAspera è un festival multidisciplinare di arti performative che interseca gli spazi architettonici con interventi di artisti del contemporaneo. Nato a Bologna nel 2007 nella settecentesca Villa Aldrovandi Mazzacorati, negli anni si è ampliato, includendo tra i suoi obiettivi l’abitare temporaneo delle arti in luoghi non deputati, antichi e urbani, anche della Città Metropolitana, intervenendo nel tessuto culturale con una programmazione realizzata in sinergia con persone, associazioni, istituzioni culturali del territorio.

La 18esima edizione di perAspera è realizzata con il contributo di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, nell’ambito di Bologna Estate e del Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQIA+ nella città di Bologna 2022- 2027, con il Patrocinio del Comune di Monte San Pietro.

In collaborazione con Esprit Nouveau Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, Museo civico del Risorgimento, Bologna Unesco City of Music, Patto per la lettura, Card Cultura, Liceo Artistico Arcangeli Bologna, Museo d’arte Lercaro, Museo delle Bambole di Bologna, Sof:Art, Bologna Modulare, Clockwork Voltage, Accademia dei Castelli in Aria APS, ComunicaMente, Grenze Arsenali Fotografici.

