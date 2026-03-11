PSAC: Il tessile che cambia il 12 marzo Polo Tecnologico di Carpi

CARPI (MO) – Pensare Sostenibile, Agire Circolare

Il tessile che cambia

Economia circolare tra regole europee e filiere regionali

Giovedì 12 Marzo 2026 | Ore 14:00

Polo Tecnologico di Carpi | UNIMORE

Giovedì 12 marzo, presso il Polo Tecnologico di Carpi | UNIMORE, ti aspettiamo per un momento di confronto dedicato alla transizione circolare del sistema tessile regionale.

L’incontro è promosso da REBOOT Srl e GARC Ambiente – CCEC, in collaborazione con Carpi Fashion System e Regenerative Society Foundation, con il patrocinio del Comune di Carpi, del Polo Tecnologico UNIMORE di Carpi e Clust-ER Create.

Abbiamo scelto di affrontare questo tema in un momento in cui la circolarità sta entrando nella dimensione attuativa: politiche regionali, sistemi di responsabilità estesa, passaporto digitale di prodotto e modelli per la gestione del fine vita stanno progressivamente ridefinendo l’organizzazione della filiera. Una trasformazione che chiama il sistema tessile a evolvere in modo responsabile, preservando competitività e radicamento territoriale.

Il workshop nasce con l’obiettivo di accompagnare imprese e stakeholder in questo passaggio, offrendo un quadro di riferimento condiviso e mettendo in luce opportunità e prospettive di sviluppo. Un’occasione di dialogo tra mondo produttivo, istituzioni e sistema della ricerca, per promuovere connessioni e strumenti capaci di generare valore per il territorio e per l’intera filiera.

Nel corso dell’incontro approfondiremo il quadro delle politiche regionali, le opportunità legate all’economia circolare per il settore moda-abbigliamento, il ruolo del passaporto digitale di prodotto, i modelli per la gestione del fine vita dei tessili e le soluzioni digitali a supporto della raccolta e della tracciabilità.

RISERVA IL TUO POSTO: https://garc.us14.list-manage.com/track/click?u=5773b033fc3b38ae36b27bdea&id=2f16ed3545&e=60887394d6

PROGRAMMA

14:00

Registrazione partecipanti

14:30

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

◆ Giulio Allesina, Professore Associato DIEF, Università di Modena e Reggio Emilia, sede Polo Tecnologico di Carpi

14:40

Introduzione al workshop

◆ Andrea Grillenzoni, Amministratore Delegato del Gruppo GARC

14:55

Il settore tessile in Emilia Romagna e le politiche regionali

◆ Roberto Ricci Mingani, Dirigente Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese, Regione Emilia-Romagna

15:15

Le opportunità di economia circolare per il settore moda-abbigliamento

◆ Luca Campadello, Direttore Generale ERION Textiles

15:35

Carpi Fashion System: Passaporto Digitale di Prodotto nel settore tessile

◆ Mario Ascari, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

◆ Massimo Garuti, Responsabile Innovazione Carpi Fashion System

15:55

Pausa Caffè

16:10

Da rifiuto a risorsa: il fine vita dei prodotti tessili

◆ Gian Marco Malagoli, Coordinatore del Centro di Competenze per l’Economia Circolare, GARC Ambiente

16:30

Progetto SUSTEX: modellare la raccolta dei rifiuti tessili con l’intelligenza digitale

◆ Davide Castellano, Professore Associato DIEF, Università di Modena e Reggio Emilia

◆ Giovanni Romagnoli, Professore Associato DISTI, Università di Parma

16:50

Tavola Rotonda e Q&A con il pubblico

◆ Moderatore: Marcello Marchesini, Responsabile comunicazione Carpi Fashion System

Panel:

◆ Riccardo Righi, Sindaco del Comune di Carpi

◆ Andrea Grillenzoni, Amministratore Delegato del Gruppo GARC

◆ Tamara Gualandi, Fondatrice Donne da Sogno Srl

◆ Federico Poletti, Socio fondatore di Staff Jersey Srl

◆ Emilio Bonfiglioli, Direttore tecnico di Centro Qualità Tessile Srl

◆ Davide Bulgarelli, CEO Bulgarelli Production Srl – CSO Mosaiq Group Spa

17:50

Aperitivo e Networking

ISCRIVITI ALL’EVENTO: https://garc.us14.list-manage.com/track/click?u=5773b033fc3b38ae36b27bdea&id=96b514b40d&e=60887394d6