Provincia di Modena: emergenza maltempo tavolo provinciale

Braglia “Chiesto in Regione lo stato di crisi”

MODENA – Si è svolto oggi giovedì 16 luglio alle ore 14:00, nella sede della Provincia di Modena, il tavolo di coordinamento urgente promosso dall’Amministrazione provinciale con l’Agenzia regionale di Protezione Civile e difesa del suolo, la Prefettura e gli amministratori locali. L’incontro è stato convocato per fare il punto della situazione e coordinare gli interventi dopo la grave ondata di maltempo che ha colpito duramente il territorio provinciale nella giornata di ieri, mercoledì 15 luglio.

Alla riunione hanno partecipato numerosi sindaci del territorio, i rappresentanti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e difesa del suolo e i funzionari della Prefettura di Modena, uniti nell’affrontare una situazione di forte criticità.

«Quello che ha investito il nostro territorio non è un evento ordinario, ma si è trattato di una vera e propria calamità che ha provocato enormi danni e, purtroppo, anche una vittima”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia. “La nostra intenzione prioritaria è quella di raccogliere tutte le criticità geomorfologiche e viarie, così da poter attivare tempestivamente gli strumenti adeguati per ripristinare le normali condizioni di sicurezza delle strade, delle infrastrutture e dei territori così duramente colpiti. Abbiamo già provveduto a inviare alla Regione la richiesta ufficiale per il riconoscimento dello stato di crisi. Grazie al contributo fondamentale di tutti i sindaci, saremo a breve in grado di quantificare con precisione l’ammontare complessivo dei danni. Ringrazio, la prefettura per il coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza, l’Agenzia regionale di protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i tecnici e gli operatori provinciale e comunali e tutti volontari che si sono messi a disposizione in queste ore drammatiche».

I vigili del fuoco hanno reso noto, nel corso dell’incontro, che sono stati effettuati 130 interventi e oltre 530 chiamate di soccorso, che hanno coinvolto, oltre alle squadre modenesi, anche squadre provenienti da Piemonte e Abruzzo.

Nel corso del vertice, la Protezione Civile ha espresso la massima disponibilità a supportare i Comuni e la Provincia. I tecnici stanno già effettuando una mappatura analitica dei danni sul campo. Questa ricognizione sarà fondamentale per attivare i primi strumenti di ristoro economico e per mettere a disposizione, nel minor tempo possibile, le risorse necessarie a finanziare la prima fase di recupero emergenziale delle aree colpite.

L’attività di monitoraggio e di messa in sicurezza della rete infrastrutturale modenese proseguirà senza sosta nelle prossime ore in stretta sinergia tra tutti i livelli istituzionali.