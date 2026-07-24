Provincia di Modena: Campogalliano, alla fiera di luglio il ritmo dell’estate

Dal glamour di Young Style al concerto dei Rulli Frulli

MODENA – Dal 24 al 28 luglio a Campogalliano è tempo di Fiera di Luglio, la festa per eccellenza della città della bilancia, organizzata dall’Amministrazione comunale di Campogalliano, in collaborazione con le associazioni del territorio e con il contributo di Fondazione di Modena.

Dall’atmosfera glamour della sfilata di Young Style nella serata inaugurale, fino all’epilogo con l’energia contagiosa del concerto della Banda Rulli Frulli, un ricco programma di eventi e iniziative per vivere Campogalliano nelle calde serate di luglio.

«Come ogni anno con la Fiera di Luglio la nostra estate entra nel vivo – spiega la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti –. Cinque serate di eventi e iniziative per vivere il territorio e apprezzare i luoghi più tipici e suggestivi, dai Laghi Curiel a piazza Vittorio Emanuele II, teatro del grande concerto finale con protagonista la Banda Rulli Frulli. Tante occasioni per ritrovarsi, stare insieme, scoprire o far scoprire a chi ci verrà a trovare – che siano giovani o famiglie – le tante proposte che Campogalliano offre. Per preparare un evento del genere ci sono tanti mesi di lavoro e per questo voglio rivolgere un particolare ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte, dall’Ufficio Cultura all’Ufficio Tecnico, dai commercianti alle associazioni di volontariato, di categoria e dei giovani, per il tempo e l’impegno dedicato all’organizzazione di questa edizione».

Ad aprire l’edizione 2026 della Fiera, venerdì 24 luglio, saranno le modelle e i modelli che sfileranno per Young Style nella passerella allestita in piazza Vittorio Emanuele II, nell’evento “Tomorrowland Style!. Nel corso della serata troveranno spazio anche i food truck, la mostra mercato e il mercatino dell’arte e ingegno a cura di M&B Group, un momento speciale dedicato ai commercianti e alle attività locali, per finire con il dj set di Mors.

Sabato 25 luglio la Fiera farà tappa ai Laghi Curiel. Nell’area del Ristorante “Ai Laghi” la serata inizia sulle note di Disco Euphoria e con il mercatino dei commercianti di Campogalliano e San Martino in Rio, mentre a Casa Berselli spazio ai banchetti e alle attività delle associazioni di volontariato, alla grigliata benefica degli amici di Bubu – con ricavato devoluto alla ricerca AIRC in ricordo di Antonio “Bubu” Bertani e alla musica live con Echo, Five o’Clock e, a seguire, il dj set di Disco Euphoria.

I successi degli anni Settanta e Ottanta come colonna sonora di una serata ai Laghi, nel segno della musica e della gastronomia locale: Remember Picchio Rosso, l’evento che fa rivivere il sound e l’atmosfera dello storico locale di Formigine, sarà l’appuntamento da non perdere di domenica 26 luglio nella magica cornice dei Laghi Curiel. Motogiro gastronomico del Motoclub Campo dei Galli in piazza Vittorio Emanuele II, stand gastronomici e mercatino dei commercianti di Campogalliano e San Martino in Rio.

Lunedì 27 luglio la Fiera si fa in due. In Piazza Castello ci sarà la performance di musica e parole “Voi siete qui, ovunque”, di e con Annalisa Vandelli, Sandra Cartolari, Alessandra Fogliani e Gospel Experience Choir, a cura di Lapam Confartigianato. In piazza della Bilancia ci saranno tornei e giochi per tutte le età organizzati dalle associazioni e dai circoli, con il contributo di CNA, e al parco della Bilancia giochi e stime sull’arcobaleno di leve, mentre in via XXV aprile presso La dispensa del nonno “gioco di ruolo sotto le stelle” a cura di Viaggiatori coi dadi.

Il gran finale della Fiera, martedì 28 luglio, sarà in piazza Vittorio Emanuele II, a ritmo della Banda Rulli Frulli e del loro spettacolo “Vulcano”. L’ensemble musicale guidato da Federico Alberghini – caratterizzato fin dagli esordi del 2010 da musica d’insieme, inclusione sociale e recupero creativo dei materiali di scarto per ricavarne strumenti musicali – porta sul palco “il caos e l’ordine, ribollire, scuotere, guardarsi dentro, urlare fuori, sentire l’energia che ti porta a cambiare tutto e poi ripartire, una lava che brucia ma fa rinascere: vulcano non è montagna che distrugge ma voce che canta!”. A seguire, Radio Rulli Frulli con dj set e road trip. Musica e non solo: in centro storico anche street food, mercatino dell’arte e ingegno lungo via Roma e via Garibaldi e la cerimonia di consegna del ricavato della Campomagnalonga 2026.

I giorni della Fiera saranno speciali anche per il Museo della Bilancia, aperto sabato 25 e domenica 26 dalle 10 alle12.30 e dalle 15.30 alle 19, lunedì 27 e martedì 28 dalle 20.30 alle 23.30. Durante le aperture, sarà possibile accedere alla collezione dei strumenti per pesare e misurare e alla mostra fotografica di Giorgio Giliberti “Vi racconto il mio museo”, mentre nella serata finale della Fiera Magica Scienza presenta “Sfide, giochi e misure… di capacità”.