Proseguono le mostre di Cartoon Club & Riminicomix

RIMINI – Ultimi giorni per visitare le mostre di Cartoon Club – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games. L’evento è terminato il 20 luglio scorso, ma restano aperte le diverse proposte artistiche distribuite tra il centro storico di Rimini e le gallerie d’arte. Un itinerario artistico tra immaginazione, riflessione e bellezza visiva.

Superman l’Uomo del Domani

Continua sino al sino a domenica 17 agosto la mostra allestita nella Sala Isotta di Castel Sismondo (Piazza Malatesta) di Superman l’Uomo del domani. Cartoon Club in collaborazione con Warner Bros Discovery e DC celebra l’icona di Superman, il primo supereroe creato nel 1938 da Jerry Siegel e Joe Shuster. I visitatori hanno l’opportunità di scoprire come è cambiata l’immagine dell’Uomo d’Acciaio nel tempo e i momenti chiave della sua storia, esplorare il suo mondo attraverso alleati e antagonisti e indagare le sfaccettature del personaggio.

L’immaginario femminile di Simona Bursi

Sino al 17 agosto, negli spazi di Augeo Art Space (Corso d’Augusto, 217), resta aperta “Echi di un mondo immaginario”, la mostra personale di Simona Bursi. L’artista riminese, specializzata in cinema d’animazione e famosa illustratrice, è capace di fondere nelle sue opere suggestioni fantastiche, atmosfere oniriche e riflessioni interiori, disegnando un universo visivo in cui la figura femminile assume spesso una centralità espressiva e simbolica. Tra colori soffusi e dettagli minuziosi, la mostra invita il pubblico a immergersi in una dimensione sospesa tra sogno e realtà, dove ogni illustrazione diventa racconto e ogni racconto, emozione.

Fellini e Manara: un’amicizia disegnata

Sino al 31 agosto, al Museo della Città “Luigi Tonini” (Via Luigi Tonini, 1), è possibile visitare “Di sogni e di segni”, la mostra che svela il legame profondo tra Milo Manara e Federico Fellini. L’esposizione attraversa un sodalizio artistico e umano che ha dato vita a opere memorabili: manifesti cinematografici, storie a fumetti, illustrazioni per navi da crociera. Un racconto per immagini che mette in luce il lato più intimo e visionario del rapporto tra il grande regista riminese e uno dei fumettisti italiani più noti e amati al mondo.

Lo sport come narrazione visiva e sociale

Prosegue sempre al Museo della Città, sino al 31 agosto, la mostra “Fair Play – Lo sport nei Fumetti e nell’Animazione”, una esposizione che accompagna i visitatori alla scoperta di uno dei temi più amati dalla narrazione disegnata: lo sport. Calcio, ciclismo, basket, motori… ogni disciplina diventa pretesto per raccontare sfide personali, inclusione, passione, riscatto sociale. In mostra tavole originali, scenografie evocative, materiali audiovisivi e biografie a fumetti di grandi campioni – da Maradona a Bartali, con incursioni nei più famosi anime e manga – che mettono in luce l’aspetto umano e universale dell’attività sportiva.

Le mostre di Cartoon Club 2025 sono a ingresso libero.

www.cartoonclubrimini.com

PROSEGUONO LE MOSTRE DI CARTOON CLUB & RIMINICOMIX

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ANIMAZIONE,

DEL FUMETTO E DEI GAMES

Sino al 17 agosto sono visitabili

Superman, l’Uomo del Domani a Castel Sismondo

e Simona Bursi, “Echi di un modo immaginario”

all’Augeo Art Space di Rimini

Sino al 31 agosto “Fellini e Manara: un’amicizia disegnata”

e “Lo sport come narrazione visiva e sociale” al Museo della Città