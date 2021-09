Programmazione TV: gli orari delle prime quattro giornate

REGGIO EMILIA – La LBA ha reso nota la programmazione televisiva delle prime quattro giornate di Serie A.

Il campionato della Pallacanestro Reggiana inizierà domenica alle ore 18.15 al PalaDozza di Bologna contro la Fortitudo, in diretta su Discovery+.

L’esordio casalingo dei biancorossi, previsto per domenica 3 ottobre, avverrà nel posticipo serale delle 20.45 contro la GeVi Napoli. Il match sarà trasmesso sia su Rai Sport HD che su Discovery+.

La settimana dopo la UNAHOTELS affronterà la trasferta di Sassari: il match è in programma per le ore 18.00 di domenica 10 ottobre ed andrà in onda esclusivamente su Discovery+.

Infine, per la 4^giornata Candi e compagni torneranno all’Unipol Arena, per affrontare nell’anticipo di sabato 16 ottobre la Dolomiti Energia Trentino. Palla a due alle ore 18.00 e diretta anche in questo caso su Discovery+