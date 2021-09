Programma delle mostre autunnali del FMAV

Si parte il 10 settembre

MODENA – Fondazione Modena Arti Visive annuncia per l’autunno 2021 una grande stagione di mostre ed appuntamenti all’insegna della sperimentazione, della creatività e della ricerca.

Come di consueto, le mostre saranno accompagnate da un ricco programma di attività pensate dal Dipartimento Educativo di FMAV per famiglie, adulti, ragazzi e bambini.

Luca Pozzi. Hyperinascimento

Dal 10 settembre al 31 gennaio 2022

FMAV – Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena

Ingresso: biglietto intero 6€ / ridotto 4€ (Acquista su Vivaticket)

Nella mostra a cura di Lorenzo Respi, l’artista lancia l’idea di un nuovo umanesimo che fa incontrare storia dell’arte, gravità quantistica, cosmologia multi-messaggera e AI con una prospettiva interdisciplinare che affonda le radici nel Rinascimento per poi esplorare il mondo con gli occhi della scienza e delle tecnologie contemporanee.

auroraMeccanica. Figura

Dal 10 settembre al 31 gennaio 2022

FMAV – Museo della Figurina, Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103, Modena

Ingresso: biglietto intero 6€ / ridotto 4€ (Acquista su Vivaticket)

La videoinstallazione interattiva e multimediale Figura, a cura di Francesca Fontana, mostra il mondo delle figurine nella contemporaneità: qui l’attualità è rappresentata da Instagram.

L’installazione estrapola dalle “figurine” di oggi, le immagini che ogni giorno postiamo sui social, i grandi temi contemporanei mettendoli a confronto con gli oggetti cartacei, parte della collezione del Museo a Modena, che ci ha tramandato la storia.

Mostre in occasione del festivalfilosofia

Alessio Romenzi. Don’t leave me alone

Dal 17 al 26 settembre 2021

FMAV – Palazzina dei Giardini, Corso Cavour 2, Modena

Ingresso libero

La mostra racconta attraverso gli scatti di Romenzi, l’intervento di Medici Senza Frontiere in quattro dei contesti italiani in cui ha agito durante il picco dell’epidemia di Covid-19 nella scorsa primavera, passando da Milano a Lodi, dalle Marche a Roma.

Virginia Zanetti. I just want to know who I am

Dal 17 al 26 settembre 2021

AGO Modena Fabbriche Culturali – Chiesa di San Nicolò, viale Berengario 20, Modena

Ingresso libero

La mostra a cura di Chiara Dall’Olio, restituisce attraverso video e fotografia, la performance ideata dall’artista Zanetti con il coinvolgimento della squadra di trampolino della Società di Ginnastica Etruria 1897 di Prato, e dell’atleta della squadra nazionale italiana di trampolino, Chiara Cecchi. La mostra si concentra sul concetto di superamento del limite individuale, sulla necessità di rinnovamento e di libertà.

Orari

Da mercoledì a venerdì ore 11-13 | 16-19

Sabato, domenica e festivi ore 11-19

Orari durante il festivalfilosofia:

Venerdì 17 e sabato 18 settembre ore 9-23

Domenica 19 settembre ore 9-21

Biglietto cumulativo Hyperinascimento e Figura: 8€

Ingresso libero: ogni mercoledì e nei giorni 17, 18 e 19 settembre in occasione del festivalfilosofia

Per accedere alle mostre è necessario esibire il Green Pass ed un documento di identità.

Informazioni

biglietteria@fmav.org | www.fmav.org

tel. in orario di mostra: Palazzo Santa Margherita 059 2032919 | Palazzina dei Giardini 059 2033166