Progetto «Legalità a tutto campo»: a Russi due seminari gratuiti su anticorruzione e sicurezza sul lavoro

Primo appuntamento giovedì 9 maggio, alla Sala Ravaglia, ore 14-18

RUSSI (RA) – A Russi continua il percorso, avviato negli scorsi anni, dedicato ai temi della legalità e della sicurezza. Il terzo progetto in ordine di tempo, dal titolo «Legalità a tutto campo», è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016, il «Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili».

Nell’ambito delle azioni previste dal progetto, è stato organizzato un percorso formativo ad hoc, su anticorruzione nella Pubblica amministrazione e sicurezza sul lavoro.

Qui di seguito il calendario dei seminari:

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2024

Ore 14-18, Sala Ravaglia, via Cavour 21

La corruzione in senso lato nel settore pubblico: analisi dei più rilevanti reati contro la P.A. e disamina dei sistemi preventivi di anticorruzione

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2024

Ore 14-18, Biblioteca comunale, via Godo Vecchia 10

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs. 231/2001: analisi della «responsabilità 231» con particolare riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ricordiamo che i seminari sono gratuiti e non prevedono la prenotazione; sono accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ravenna, che provvederanno a rilasciare ai propri iscritti 4 crediti formativi per la partecipazione a ciascun seminario.

Entrambe le docenze saranno a cura dell’Avv. Valentina Camurri, dott.ssa di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione presso la Fondazione Marco Biagi di Modena, cultrice di Diritto processuale penale e di Diritto processuale penale delle Società ai sensi del Dlgs. 231/2001 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Vincitrice del concorso in Magistratura (in attesa di nomina).