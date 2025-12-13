Principesse e sfumature, lei, lui, noialtre il 13 dicembre al Teatro Petrella di Longiano

LONGIANO (FC) – PRINCIPESSE E SFUMATURE, LEI, LUI, NOIALTRE

CHIARA BECCHIMANZI AL TEATRO PETRELLA DI LONGIANO

CHIUDE LA RASSEGNA RINGRAZIA CHE SONO UNA SIGNORA

SABATO 13 DICEMBRE LA STAND UP COMEDIAN

ALLE PRESE CON GLI STEREOTIPI DI GENERE ATTRAVERSO LA VOCE

DI UNA TRAGICOMICA E SUADENTE PSICOTERAPEUTA

Perché le donne di oggi devono essere per forza tutto? Cosa vuol dire sottomissione femminile in un contesto in cui una patacca editoriale come 50 sfumature di grigio vende lo stesso numero di copie di Don Chisciotte? Cosa vogliamo, a letto, da un uomo? Gli interrogativi non sembrano essere mai troppi se si vuole davvero affondare il coltello negli stereotipi di genere. Lo sa bene Chiara Becchimanzi, attrice, autrice, stand up comedian, che arriva al Teatro Petrella di Longiano a chiudere, sabato 13 dicembre (ore 21) la rassegna Ringrazia che sono una signora con lo spettacolo Principesse e sfumature, lei, lui, noialtre da lei scritto, diretto e interpretato.

Un monologo teatrale che conduce lo spettatore in un mondo dove le principesse non sono solo le belle fanciulle da salvare nelle fiabe ma incarnano la forza e la complessità dell’animo umano e della società odierna. Cenerentola? Pollyanna? Anastasia Steel? Tante facce della stessa medaglia. Ma forse, ‘sta medaglia, è ora di buttarla al cesso, l’invito che sembra arrivare da Principesse e sfumature, diario di una psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo piccante, sincero, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché di genere (e non solo).

Sul palco, Chiara Becchimanzi è una donna a cavallo dei 30 anni, una indefinita psicoterapeuta dalla voce suadente, alle prese con domande esistenziali che sembrano non finire: Quali sono i nostri modelli estetici, e soprattutto emotivi? Perché spesso siamo portate ad accontentarci, a sacrificarci? E soprattutto… Voi ve la ricordate Topazio?

Senza mai prendersi troppo sul serio, lo spettacolo e la sua protagonista si interrogano sulla femminilità, sulle relazioni, sulle idiosincrasie della sensualità/sessualità, a partire dalla narrazione di vissuti che potrebbero essere condivisi da molti e molte, e che conducono, appena prima della fine, a sentirci bambini e bambine, e chiederci – davvero – se le cristallizzazioni che abbiamo creato per distinguere i generi siano poi così incontrovertibili, o così importanti.

Chiara Becchimanzi, autrice, regista, stand up comédienne, romanziera e attivista è popolare in tv grazie alla sua partecipazione sul canale Comedy Central, a Zelig C-Lab, e nel programma Battute? su Rai Due. Originaria di Latina, classe 1985, ha collaborato con le compagnie teatrali Circo a Vapore e la Compagnia Internazionale Ondadurto Teatro.

BIGLIETTI

Intero € 15,00 – Ridotto under 30 € 10,00

Acquistabili su Vivaticket o presso la biglietteria del Teatro il giorno dello spettacolo 2 ore prima dell’inizio. Prenotazioni telefoniche al numero 0547 666008 il giorno prima della rappresentazione dalle ore 17 alle ore 20.

info@ilteatropetrella.it

www.teatropetrella.it