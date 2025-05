Potenziamento del verde e arredo urbano

Approvati interventi che interessano lungomare Nord, piazza Ferrari, parco Briolini e tanti altri spazi

RIMINI – Un piano straordinario di investimenti dedicato al verde pubblico e alla valorizzazione degli spazi urbani, con una particolare attenzione rivolta ai luoghi frequentati da famiglie, bambini e dicatia alla socialità Sono diversi gli interventi inseriti nel documento di indirizzo di progettazione approvato dall’amministrazione comunale nell’ultima seduta di giunta allo scopo di migliorare la vivibilità, la sicurezza e la qualità ambientale di diverse aree del territorio.

Tra le azioni più significative del programma, per il quale si stima un importo complessivo di 307mila euro, si segnala quella riguardante piazza Ferrari, dove saranno posati nuovi giochi per bambini e sarà realizzata una nuova pavimentazione in decking, valorizzando così uno degli spazi centrali della città. Collegata a questa riqualificazione c’è anche quella per l’area giochi in via Balilla, in modo da arricchire l’offerta ludica della zona.

Il potenziamento del verde interesserà la rotonda Cavalieri Vittorio Veneto e le fioriere di Corpolò, mentre in diverse vie della città — tra cui via Novelli, via Oliveti, via Montescudo e il Lungomare Nord — saranno messi a dimora nuovi alberi per aumentare il patrimonio arboreo urbano.

Sempre sul Lungomare Nord, i lavori prevedono un intervento coordinato che unisce verde e arredo urbano: oltre alla piantumazione, saranno sistemate le pavimentazioni e inseriti elementi di arredo come portabiciclette, panchine e dissuasori presso le Case dell’Acqua, per favorire una mobilità dolce e uno stile di vita più sostenibile.

Nel parco Battisti verrà rinnovata l’area giochi, pensata come spazio sicuro e inclusivo, mentre al parco Briolini sarà eseguito un intervento di drenaggio.

Infine, prosegue la collaborazione con le scuole per attività di sensibilizzazione sulla sostenibilità, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione comunale per la sensibilità ecologica delle giovani generazioni.