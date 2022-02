Ponti: quasi pronta la nuova struttura per via Cascina

In via Motta lavori per l’allargamento della sezione stradale e il ripristino dei cordoli

FERRARA – Per via Cascina si avvicinano le fasi cruciali della posa del nuovo ponte sul canale Cembalina, a cura del Comune di Ferrara. La struttura in acciaio, che andrà a sostituire quella rimossa nei mesi scorsi, è infatti in via di ultimazione all’interno delle officine della TPS srl di Imola del Gruppo Mattioli. L’azienda storica, incaricata dell’opera dal Comune, sta in questi giorni completando gli ultimi dettagli del complesso lavoro che ha consentito di trasformare oltre 28mila Kg di acciaio corten in un ponte (v. FOTO) destinato a unire la via Cascina alla via Cembalina con una campata unica di circa 21 metri. Gli appoggi del ponte, già arrivati a Spinazzino, sono invece stati forniti dalla FIP MEC srl di Selvazzano Dentro (PD).

L’opera di sostituzione del ponte, partita nel giugno scorso, è curata dall’Unità Organizzativa Interventi straordinari infrastrutturali del Comune di Ferrara, guidata dall’architetto Angela Ghiglione, e in particolare dall’Ufficio Ponti con l’ingegnere Michele Simoni. Direttrice dei lavori (professionista esterna) è invece l’ingegnere Elisa Maniezzo. Nei prossimi giorni Simoni si recherà nelle officine del gruppo Mattioli per verificare l’esito dei lavori e programmare la data della posa della nuova struttura che permetterà il ripristino della viabilità nell’area, in condizioni di rinnovata sicurezza.

“Intervenire preventivamente sulla sicurezza – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi – ha un significato importante che va al di là dell’intervento stesso. La nostra attenzione in questo ambito è altissima e mettiamo tutto l’impegno possibile per accrescere la sicurezza del nostro territorio e di chi lo vive. Abbiamo creato, nell’ambito del Servizio Infrastrutture, un apposito ufficio che programma ed esegue gli interventi, proprio per aumentare il livello di controllo e attenzione a queste numerose e importanti strutture presenti lungo le strade e le arterie del territorio. Le cifre parlano chiaro: ammontano a due milioni di euro gli investimenti effettuati nel 2021 per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti e viadotti, mentre per il 2022 abbiamo previsto a bilancio per questo tipo di interventi due milioni e seicentomila euro“.

Diversi altri sono infatti i fronti che vedono in queste settimane impegnata l’Amministrazione comunale nell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei ponti del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini.

In via Motta gli addetti dell’impresa Geo Costruzioni di Formignana, incaricata dal Comune nell’ambito dell’appalto per le manutenzioni ordinarie, stanno operando sul ponte che attraversa il canale Fossa Lavezzola. Il muretto esistente a bordo ponte era stato infatti in parte abbattuto nel corso di un sinistro stradale e ora si sta provvedendo, con opere edili, alla realizzazione di una nuova trave bordo ponte, dopodiché (probabilmente da lunedì 21 febbraio) si procederà con l’installazione di una nuova barriera metallica a ulteriore incremento della sicurezza della circolazione. Per la struttura di via Motta l’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando anche sul fronte del miglioramento della viabilità, per rispondere alle esigenze espresse dai residenti delle località limitrofe di ampliare la larghezza del ponte e rendere quindi più agevole il passaggio dei mezzi agricoli all’opera nei terreni della zona, a beneficio dell’economia agricola locale.

La prossima settimana dovrebbero quindi terminare sia i lavori di ampliamento della carreggiata che di ripristino dei cordoli e a seguire saranno posate le nuove barriere laterali. Queste saranno le prime di una serie che l’Amministrazione comunale provvederà a far installare a protezione di nove diversi ponti sparsi nel territorio comunale e in particolare nelle frazioni. La fornitura delle nuove strutture metalliche è già stata consegnata nei giorni scorsi al Comune e nelle prossime settimane l’Ufficio Ponti ne programmerà l’installazione.

Nei giorni scorsi sono inoltre terminati i lavori per il consolidamento strutturale di un ponte sulla via Spinazzino a San Bartolomeo in Bosco, con interventi, realizzati ancora dall’impresa Geo Costruzioni di Formignana, che hanno riguardato sia le pile in alveo che l’impalcato, sempre nell’ambito del programma comunale di opere di manutenzione ordinaria e mantenimento della sicurezza dei ponti del territorio.