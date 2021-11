«Pojana e i suoi fratelli» il 4 marzo 2022 all’Auditorium Paganini di Parma

PARMA – Arriva a grande richiesta a Parma il Pojana, il celebre personaggio/imprenditore inventato da Andrea Pennacchi noto al grande pubblico per le sue continue presenze televisive, in particolare alla trasmissione “Propaganda Live” di La7 e nella serie Sky “Petra” come spalla di Paola Cortellesi.

Venerdì 4 marzo 2022, all’Auditorium Paganini di Parma, Andrea Pennacchi porta in scena lo spettacolo tratto dal suo ultimo libro «Pojana e i suoi fratelli», l’evento è realizzato da CAOS Organizzazione Spettacoli con ARCI Parma.

I fratelli maggiori di Pojana : Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all’indomani del primo aprile 2014.

Mentre Franco Ford detto “ Pojana ” era già nato. Era il ricco padroncino di un adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero.

In seguito, la banda di Propaganda Live l’ha voluto sul suo palco e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi. Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi.

Di colpo.

Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi.

Un enigma, che si risolve in racconto: passando da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera. Una promozione praticamente.

Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana , con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

POJANA

E I SUOI FRATELLI

di e con

ANDREA PENNACCHI

Musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato

Venerdì 4 Marzo 2022 ORE 21.00

Parma – Auditorium Paganini