Pista ciclopedonale tra Piacenza e Vallera, al via i lavori di manutenzione

PIACENZA – Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, a partire da martedì 7 maggio – con conclusione prevista entro venerdì 10 – sono in programma i lavori di manutenzione della pavimentazione bituminosa in alcuni tratti della pista ciclopedonale che collega Piacenza a Vallera, scorrendo parallelamente a Strada Agazzana.

Nelle giornate di operatività del cantiere, dalle 7 alle 18 sarà vietato il transito nelle aree di volta in volta interessate dall’intervento, che riguarderà in particolare i tratti compresi tra l’intersezione con via Veneto – via Maria Luigia d’Austria e via de Longe, nonché tra l’intersezione con strada di Vallera e via Mattei (campus scolastico Raineri – Marcora).