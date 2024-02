Pendragon-Librerie Feltrinelli: il 22 febbraio presentazione di La sorella nascosta

BOLOGNA – Presentazione del nuovo libro di

Piero Orlandi

La sorella nascosta

Un romanzo sui segreti e i fragili equilibri che tengono insieme le famiglie, che si snoda attraverso la Storia del Novecento

Ne parlano con l’autore

Silvia Evangelisti e Guido Magnisi

La sorella nascosta è una saga familiare in cui si dipanano le tumultuose vicende private e storiche di tre generazioni, attraverso tre distinti piani narrativi, da fine Ottocento ai giorni nostri.

Mentre percorre una strada del centro di Bologna, Marcello crede di riconoscere tra i passanti Emma, una vecchia amica di sua madre Alda. Ma è solo un inganno della mente, che tuttavia lo spinge a trovare finalmente il coraggio di leggere il diario che Alda gli ha lasciato. Viene così a conoscere quello che le due amiche si dissero durante una settimana di fitto dialogo nei primi anni Sessanta, quando lui era ancora un bambino. Ma dal diario, attraverso le parole della madre, emergono dall’ombra figure di un passato ancora più lontano: Giuseppe, nonno di Marcello, e suo fratello Carlo. Si svela così l’epopea che portò i due, a fine Ottocento, ad abbandonare il loro destino di contadini per cercare fortuna: mentre Carlo diventerà sindaco di Bazzano, Giuseppe intraprenderà la carriera militare, prestando servizio in Africa e in Sicilia per poi rientrare al paese d’origine. Ed è proprio in Sicilia che la sua vita si incrocerà con quella di Emma, finendo per generare segreti e non detti che le pagine del diario riportano alla luce.

La storia prende spunto dalla vera vicenda familiare dell’autore e ad essa fanno da sfondo alcuni snodi fondamentali della storia del Novecento, ripercorsi in maniera accurata: il terremoto di Messina del 1908, le due guerre mondiali, la storia locale di Bologna e della sua provincia, etc. Il personaggio del fratello del nonno del protagonista, infatti, altri non è che Carlo Termanini, prozio di Piero Orlandi, uno dei pionieri del movimento socialista e sindaco di Bazzano per un quindicennio, dal 1906 al 1920, periodo durante il quale ha trasformato il paese a sua immagine, accompagnandolo durante il primo, terribile, conflitto mondiale, quando il paese era spopolato e affamato. Per la ricostruzione di questa trama del romanzo, l’autore si è avvalso della consultazione di documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale di Bazzano.

ISBN: 978-88-3364-652-7, pp. 363, Collana: Linferno – 481, prezzo: € 18,00

L’autore: Piero Orlandi (Bologna, 1952) è architetto. Con la moglie Monica Manfrini nel 2012 ha fondato l’associazione culturale e spazio espositivo Lavì!, per favorire la produzione di ricerche visive sulle trasformazioni del paesaggio. Ha scritto saggi sulla fotografia, l’architettura del Novecento, il paesaggio urbano. Ha pubblicato racconti, poesie e, nel 2022, il romanzo Cosa volete sapere (Affinità Elettive Edizioni).