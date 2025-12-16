“Pedibus day” natalizio: a scuola con il cappello di Babbo Natale per promuovere la mobilità sostenibile

RICCIONE (RN) – Anche quest’anno il Pedibus di Riccione si è tinto di rosso Natale. Ieri mattina, a partire dalle 7:40, i bambini che ogni giorno raggiungono la scuola a piedi si sono dati appuntamento alle fermate delle diverse linee del Pedibus indossando il tradizionale cappello di Babbo Natale e trasformando il tragitto casa-scuola in una festosa carovana natalizia.

Ad accompagnare i piccoli lungo i percorsi c’erano la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa, l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e gli agenti della Polizia locale, che hanno condiviso con i bambini questo momento speciale, accompagnandoli rispettivamente verso le scuole di Riccione Paese e delle Fontanelle. Una mattinata all’insegna del Natale, della condivisione e della mobilità lenta, che ha unito spirito festoso e attenzione all’ambiente, confermando il valore del Pedibus come progetto educativo e comunitario.

La carovana rossa, cui hanno partecipato anche numerosi genitori, è partita da quattro diverse “fermate” su altrettanti diversi percorsi: la linea rossa con partenza da viale Sicilia, la linea indaco da viale Viggiano e viale Potenza, la linea verde dal parco di viale Ortona e dirette verso il plesso delle Fontanelle e la linea arancione dal cimitero vecchio, diretta verso il plesso scolastico di Riccione Paese.

Il “Pedibus day”, promosso dall’Istituto comprensivo statale “G. Zavalloni” di Riccione in collaborazione con il Comune di Riccione e la Polizia locale, è stato un’occasione per valorizzare e far conoscere un progetto che rappresenta ormai una buona pratica consolidata sul territorio.

Il Pedibus funziona come un vero e proprio autobus a piedi: una carovana di bambini che si muove in gruppo lungo un percorso prestabilito, accompagnata da due o più adulti – genitori, nonni, zii o volontari – e che raccoglie i “passeggeri” alle fermate lungo il tragitto, rispettando orari e tappe. Il servizio è attivo con il sole e con la pioggia, con i bambini che indossano apposite pettorine catarifrangenti per garantire la massima sicurezza. Camminare verso la scuola rappresenta per i più piccoli un modo sano e naturale di iniziare la giornata, contrastando la sedentarietà e favorendo il benessere fisico. Il Pedibus è anche un’importante esperienza educativa: aiuta i bambini a sviluppare autonomia, a imparare le regole della sicurezza stradale, a socializzare e a stringere amicizie lungo il percorso. Allo stesso tempo contribuisce a ridurre il traffico davanti agli edifici scolastici e a migliorare la qualità dell’aria, promuovendo uno stile di vita più sostenibile.