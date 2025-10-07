Passaggio della Modena Cento ore da Forlì

FORLÌ – Venerdì 10 ottobre dalle 7:30 in Piazza Saffi sfileranno le oltre cento auto sportive da competizione della venticinquesima edizione della Modena Cento ore. Una manifestazione sportiva di cinque giorni che partirà il 6 ottobre da Roma e si chiuderà il 10 a Modena, passando per molte città di Lazio, Umbria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. Una gara al giorno, corsa sui circuiti più iconici di ogni regione, tra cui Misano, il Mugello e l’autodromo Enzo e Dino Ferrari, e una decina di prove speciali su strade chiuse al traffico. A tutti gli equipaggi in gara sarà fornita una guida dei luoghi e delle città attraversate dalla manifestazione, compresa Forlì, patria di Ilario Bandini e della sua mitica officina in via dei Filergiti, da cui sono usciti alcuni modelli di auto da corsa indimenticabili per tutti gli appassionati.