Parma, il 17 gennaio e 6 marzo le Olimpiadi della Matematica a squadre

Nella prima giornata si svolgerà la Coppa Kovalevskaya e nella seconda la Coppa Nash, a cui parteciperanno studenti delle scuole secondarie superiori. Le gare sono organizzate dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma

PARMA – Anche quest’anno il Dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell’Università di Parma organizza due gare a squadre di matematica per studenti delle scuole secondarie superiori, nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica. All’organizzazione collaborano docenti, assegnisti, dottorandi e studenti del Dipartimento.

Venerdì 17 gennaio, dalle 15 alle 17 al Centro Congressi “Aule delle Scienze” (Campus Scienze e Tecnologie), si svolgerà la Coppa Kovalevskaya, gara a squadre femminile, giunta alla terza edizione. Parteciperanno 10 squadre formate da sette ragazze provenienti da Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. Campione nelle prime tre edizioni è stato per due volte il Liceo Marconi di Carrara e lo scorso anno il Liceo Marconi di Parma. La gara si svolgerà in contemporanea con altre gare in tutta Italia, con più di 210 squadre coinvolte in 23 sedi. Da queste gare si qualificheranno 20 squadre per le semifinali e la finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica, in programma a Cesenatico a inizio maggio 2020.

Venerdì 6 marzo, dalle 14 alle 16 al Palacampus (Campus Scienze e Tecnologie), si svolgerà la Coppa Nash, giunta alla XIX edizione. Chiamata in passato Coppa Hilbert e successivamente Coppa Galois, la Coppa Nash è la gara matematica a squadre più antica d’Italia, nonché tradizionalmente una delle più importanti e con la maggior partecipazione ed è inserita in un circuito di gare a squadre nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica. Le migliori squadre classificate alla Coppa Nash parteciperanno alle semifinali e alla finale nazionale di Cesenatico delle Olimpiadi della Matematica. La Coppa Nash attira scuole non dal solo bacino locale ed emiliano-romagnolo ma anche da Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto. Attuale campione in carica è il Liceo Fermi di Padova.

Entrambe le gare sono patrocinate dal Piano Lauree Scientifiche, dal Comune di Parma, dalla Protezione Civile di Parma e da Parmalat.

Informazioni, foto, video e immagini della gara e delle gare passate sono disponibili sulla pagina facebook della Gara a squadre di Parma – Coppa Nash https://www.facebook.com/CoppaGalois/ e sulla pagina del Dipartimento https://smfi.unipr.it/it/gare-matematica-parma