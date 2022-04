Paolo Pombeni e Andrea Morrone dialogano sul concetto di “Persona”

BOLOGNA – L’evoluzione del concetto di “persona” contrapposto a quello di “individuo” nel dibattito politico italiano degli anni che precedono la Costituente fino alla sua strutturazione all’interno della Carta Costituzionale e alla sua trasformazione per effetto degli sviluppi della tecnica e della scienza.

È il tema che affronteranno Paolo Pombeni e Andrea Morrone giovedì 21 aprile alle ore 17.00 nall’incontro “La persona nella Costituzione italiana” che si svolgerà nella sede dell’Accademia delle Scienze nell’ambito del ciclo “Persone”.

Paolo Pombeni, professore emerito, ha insegnato Storia dei Sistemi politici europei e Storia dell’ordine internazionale nel Novecento alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna. Ha diretto l’Istituto Storico Italo-Germanico (Fondazione Bruno Kessler) di Trento. È stato presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea.

Tra le sue pubblcazioni: Il primo De Gasperi (Mulino 2007), La ragione e la passione (Il Mulino 2010); Giuseppe Dossetti (Il Mulino 2013); La questione costituzionale in Italia (Il Mulino 2016).

Andrea Morrone insegna Diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Per il Mulino ha pubblicato, con Andrea Barbera, La repubblica dei referendum (2003).

24 marzo 2022 ore 15

Paola Di Nicola Travaglini con Walter Tega

Giustizia e stereotipi di genere. Credenze, luoghi comuni e pregiudizi

31 marzo 2022 ore 17

Valeria Babini con Carla Faralli

Un caso esemplare di aggressione alla persona. La violenza contro le donne

7 aprile 2022 ore 17

Francesco Violante – Cesare Damiano con Patrizia Tullini

Dignità e sicurezza del lavoro

13 aprile 2022 ore 17

Gustavo Zagrebelsky con Pierluigi Viale e Walter Tega

La protezione della vita in tempo di pandemia

21 aprile 2022 ore 17

Paolo Pombeni con Andrea Morrone

La persona nella Costituzione italiana

4 maggio 2022 ore 17

Stefano Zamagni – Angelo Petroni

Perché il Mainstream economico non vede la persona ma solo l’individuo

12 maggio 2022 ore 17

Pierpaolo Donati con Paola Monari

Un nuovo Stato sociale. Da individuo/utente a cittadino/persona

19 maggio 2022 ore 17

Vincenzo Colla

Il lavoro per i giovani: a che punto siamo?

24 maggio 2022 ore 17

Giuseppe Remuzzi con Nicola Rizzo e Lucio Cocco

Persona e salute. SSN: la cosa più preziosa che abbiamo

7 giugno 2022 ore 17

Franco Gallo con Renzo Costi e Federico Carpi

Il Diritto e l’Economia. Cittadini, persone e partecipazione

9 giugno 2022 ore 17

Luigi Manconi con Walter Tega

Accoglienza e integrazione

14 giugno 2022 ore 17

Michele Colajanni con Angela Montanari

Tutela della persona nei mondi digitali

